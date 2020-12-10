【Wen姐筆記】外資台指轉淨空 轉向援助百萬融券大軍？提防晴空亂流

台股闖過 14000 點之後，已連續 4 個交易日穩穩在 14000 點之上，並改寫歷史新高，加權指數昨日以 14390.14 點作收，成交值 3115.72 億元。美國總統川普在卸任前，仍續打法律戰頑抗，美股回檔，其中以費城半島體指數跌幅 2.89% 最重，是否影響台股的萬 4 行情? 在外資動向部分，台指期未平倉轉為罕見的淨空單 692 口，百萬融券大軍打死不退，還持續攀高至 115 萬張! 台股將迎接萬 4 之上的首波震盪，需提防晴空亂流! 關鍵點位為 14176、14256 與 14282 點。

台股短多如欲展現強勢，14300 點關卡攻防戰得認真打，護城河為 14282 點，但如能站穩 14333 點之上，多方仍打算繼續北上! 14366 與 14400 點關卡闖過，台股仍有機會再改寫歷史新高，14385 與 14423 為兩端哨站，站穩才能續往 14500 點挺進。

但如 14282 點未能守住，就得提防往 14256 與 14200 點關卡回測，這也是短線控盤權爭奪戰，14200 點兩端哨站為 14176 與 14216 點，棄守需提防回檔幅度擴大!

下方 14155 點如再棄守，需提防進入 14000 點保衛戰! 14100 點兩端哨站為 14080 與 14122 點，如再棄守 14049 點，14000 點兩端哨站為 13979 與 14014 點。也將是本波破表行情能否續航的最後觀察位置。

這波萬 4 行情，從檯面上的三大法人動向觀察，外資忽多忽空，內資投信近 3 日才轉為買超，但第 4 季投信的績效，已落後大盤，頗有趕進度的意味，顯然台股這波行期的幕後真正控盤主力，仍是國家隊以及本土大戶與實戶! 從個股走勢強悍的表現，也可看到本土資金手法軌跡。

短線上台股如出現震盪回檔，需留意成交量能與回檔幅度，14100 點整數只要能守住，且成交量能未再爆出 3300 億元大量，震盪後還有續航機會! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)