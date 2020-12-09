鼎炫-KY 11月營收2.27億元創同期新高

疫情吹起遠距商機，帶動筆電和平板需求成長，EMI 材料暨衡器製造廠鼎炫 - KY(8499-TW) 營運也持續攀高，今 (9) 日公布 11 月營收，達 2.27 億元，改寫歷年同期新高記錄，月減 6.26%，年增 34.53%，累計前 11 月合併營收 21.4 億元，年增 27.68%。

鼎炫 - KY 今年前三季營收 16.75 億元，毛利率 56.76%，年增 9.24 個百分點，稅後純益 5.32 億元，每股純益 10.42 元，獲利已超越去年全年。

根據 IDC 最新預估，受惠全球宅經濟、遠距需求熱度不減，加上年底消費旺季，估今年第四季筆電出貨將較去年同期成長 26.4％，全球今年在疫情影響下，遠距辦公 (WFH)、教學成為新常態，筆電及平板電腦市場需求持續熱絡。

鼎炫 - KY 表示，受惠 EMI 材料事業主要客戶既有材料產品拉貨力道保持強勁動能，再加上隨著新款筆電、平板產品上市銷售，進一步向上推升材料整體產能稼動率表現，帶動 11 月營收持續維持高檔，繳出歷年同期新高的成績。

鼎炫 - KY 指出，旗下 EMI 材料事業擁有自導電原料研發生產、模切加工與提供客戶客製化電磁干擾解決方案之垂直整合優勢，可有效解決電子產品電磁干擾、電器絕緣、機體散熱與外殼保護等需求，近年精進材料產品研發設計、模切加工自動化生產效益，不僅可因應消費性電子產品技術規格升級，更可滿足主要客戶即時訂單交期，在今年筆電、平板供應鏈吃緊下，是顯露集團材料事業部門高度市場競爭利基。

同時，鼎炫 - KY 目前也正積極與客戶針對 5G 技術規格、散熱等需求，持續進行產品研發測試，有望在 EMI 材料事業於 NB、平板領域保持良好營運基礎下，積極拓展新材料應用領域的延伸。

鼎炫 - KY 衡器事業方面，近期接單及出貨情況已逐漸回溫，旗下 T-Scales 衡器自有品牌更陸續推出智能衡器產品，結合產品追溯、AI 人工智慧辨識菜品、秤重打印、第三方電子支付、交易數據採集管理、市場宣傳與政令宣導等多元功能，可望帶動中國農改超商機持續發酵並創造新一波銷售動能，整體營運有望在 EMI 材料及衡器事業雙引擎帶動下更上層樓。