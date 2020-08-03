鼎炫-KY上半年賺回逾半股本 年增52.18% EPS 5.35元

疫情帶動需求，衡器暨專業 EMI 材料廠鼎炫 - KY(8499-TW) 今年 5 月及 6 月營收連創新高，第二季營收也以 6.06 億元同登峰，今 (3) 日公布最新財報，第二季稅後純益 1.84 億元，每股純益達 3.61 元，上半年稅後純益 2.74 億元，年增 52.18%，每股純益 5.35 元，賺逾半個股本。

鼎炫 - KY 因筆電及平板市場熱絡，第二季營運亮眼，營收 6.06 億元，毛利率 55.93%，季增 6.27 個百分點，稅後純益 1.84 億元，季增 1.08 倍，年增 67.89%，每股純益達 3.61 元。

鼎炫 - KY 今年上半年營收 9.55 億元，毛利率為 53.64%，年增 9.91 個百分點，稅後純益 2.74 億元，年增 52.18%，每股純益 5.35 元。

鼎炫 - KY 主管表示，第二季營運繳出亮麗成績，受惠旗下 EMI 材料事業在筆電、平板應用領域銷售表現，隨著主要客戶拉貨力道升溫、新產品上市，挹注第二季 EMI 材料事業銷售較去年同期明顯成長 7 成，另外衡器事業，由於外銷代工客戶訂單出貨同步回溫，第二季衡器事業銷售也較第一季成長約 4 成。

展望 2020 年第三季，鼎炫 - KY 主管看好， EMI 材料事業持續受惠 NB、平板領域材料需求強勁，整體產能稼動率將維持高檔，此外，國際品牌客戶紛紛加速 5G 技術相關產品發展，EMI 材料事業成長力道可望再加速。