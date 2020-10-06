筆電、平板應用需求夯 鼎炫- KY 9月營收連5月創新高

疫情吹起的遠距商機，帶動筆電和平板需求成長，專業 EMI 材料暨衡器製造廠商鼎炫 - KY(8499-TW) 營收也續創新高，今 (6) 日公布 9 月營收 2.5 億元，連 5 個月創新高，月增 4.75%，年增 54.22%，第三季營收也以 7.21 億元改寫新高。

鼎炫 - KY 第三季營收季增 18.99%，年增 45.98%，前 9 月營收 16.75 億元，年增率 24.27%

鼎炫 - KY 因筆電及平板市場需求熱絡，第二季稅後純益 1.84 億元，季增 1.08 倍，年增 67.89%，每股純益達 3.61 元；今年上半年稅後純益 2.74 億元，年增 52.18%，每股純益 5.35 元。

鼎炫 - KY 主管表示，受惠疫情掀起的居家辦公 (WFH) 與遠距教學生活型態，全球筆電、平板市場消費需求熱度持續不墜。旗下 EMI 材料事業有近 8 成產品應用於筆電、平板領域，主要客戶持續加大下單力道。

另外，近年來鼎炫 - KY 持續精進模切生產自動化效率，隨著消費性電子產品輕薄短小、多功能需求的發展趨勢下，同步帶動單一裝置材料使用量提升。在產品性能及生產技術提升下，材料事業接單動能強勁。

鼎炫 - KY 近年來持續投入新材料產品研發，並在華南地區布局銷售區域，拓展新應用領域接單契機。另為因應 5G 科技技術發展，今年亦加速各項新產品開發進程，多款新材料陸續上市推廣銷售。提供消費性電子產品在 EMI 屏蔽、散熱、絕緣、保護等材料領域下完整的產品系列，以滿足客戶多元化的功能需求。未來可望隨著 5G 市場逐漸成熟，終端應用產品滲透率提升，為材料事業中長期發展帶來持續的成長動能。