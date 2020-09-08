鼎炫-KY 8月營收2.39億元 連4個月創新高

專業 EMI 材料暨衡器製造廠商鼎炫 - KY(8499-TW) 今 (8) 日公布 2020 年 8 月營收達 2.39 億元，連續 4 個月繳出單月新高成績單，月增 2.86%，年增 43.05%；累計前 8 月營收 14.25 億元，同創歷年同期新高，較去年同期成長 20.18%。

鼎炫 - KY 主管指出，連 4 個月創歷史新高，主要關鍵來自疫情吹起的遠距商機，帶動筆電和平板電腦市場出現搶購盛況，鼎炫 - KY 旗下 EMI 材料事業受惠於美系品牌新產品上市計畫，接單與出貨表現成績優異，推動 8 月 EMI 材料事業營收較去年同期成長近 7 成，且觀察全球居家辦公、遠距教學需求熱度不減，有望推升 EMI 材料事業出貨表現保持高檔水準，並為集團帶來優異的營運獲利。

鼎炫 - KY 指出，為持續擴大集團 EMI 材料事業整體接單表現，以及切入其他應用領域契機，旗下隆揚電子於 8 月中旬參加中國電子信息博覽會 (CITE 2020)，今年展會聚焦 5G 和物聯網、人工智能、智能網聯、智能製造與機器人、大數據等主流趨勢，看好未來 5G 技術發展加速，集團今年也加大研發力度，推出多款 EMI 材料產品上市，可滿足終端消費性電子產品對於電磁屏蔽、複合材料及散熱等 EMI 材料產品規格提升，

在終端產品應用上，鼎炫 - KY 在既有 NB、平板電腦應用領域基礎下，積極拓展手機、面板等其他消費性產品應用，以期不斷提升 EMI 材料事業後續成長動能。

鼎炫 - KY 因筆電及平板市場需求熱絡，第二季稅後純益 1.84 億元，季增 1.08 倍，年增 67.89%，每股純益達 3.61 元。鼎炫 - KY 今年上半年稅後純益 2.74 億元，年增 52.18%，每股純益 5.35 元。