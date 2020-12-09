新加坡有望2023年前啟動空中計程車服務 創全球首例

德國 Volocopter GmbH 週三 (9 日) 表示，2023 年底前，新加坡有望成為全球首個提供電動空中計程車服務的國家。

Volocopter 開發的空中計程車「VeloCity」去年 10 月在新加坡濱海灣 (Marina Bay) 成功試飛。該公司週三 (9 日) 表示，一旦當地飛行試驗、評估及認證作業完成，3 年之內將在新加坡啟動營運。

Volocopter 表示，第一條商業航程很可能與去年的試飛路線相同，目前其 15 分鐘的航程已開放售票，定價為 300 歐元 (約 364 美元)，未來可能將服務拓展至跨國旅行。

(圖：AFP)

相較其他國家，因新加坡的監管制度較開放，使得該國得以身處在全球空中計程車計劃最前端。空中計程車除了可在部分航線取代直升機或輕航機外，體型小加上活動靈巧的優勢，能夠使其更深入城市或陸地。

Volocopter 執行長 Florian Reuter 表示：「新加坡在適應和運用新興技術方面具備領導能力，並以此聞名，未來該國在電池研究、材料科學和自動駕駛路線驗證等方面的能力，對此項目來將會非常重要。」

至今已獲英特爾 (Intel)、戴姆勒 (Daimler AG) 和吉利汽車 (Geely) 注資的 Volocopter，計劃成立一個由 50 名機師、工程師和營運專家組成的團隊，來支持新加坡的航班作業。

據了解，空中計程車最初僅允許乘載一名機師和一名乘客，待獲得自動駕駛批准後，便有望將乘客名額增加至兩位。

Volocopter 也表示，一旦航班更加普及，機票可能大幅降價，不過，獲得新加坡民航局和歐盟航空安全局的批准仍為啟動飛行的先決條件。