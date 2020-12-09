樂天純網銀開業初期推五大線上服務 將導入日式服務精神

國票金控 (2889-TW) 及日本樂天銀行合資的樂天國際銀行已獲金管會核發營業執照，樂天國際銀行表示，開業初期將提供開戶、存款、轉帳、國際金融卡、小額信貸等線上服務，將融入日式服務精神（omotenashi），期望為台灣市場注入新動能與活力。

樂天國際銀行表示，該行是 3 家獲准設立的純網銀中，唯一引進外資直接投資的團隊，透過網路平台串連台日兩大股東業務，導入有 20 年純網銀經驗的日本樂天銀行獨特經營模式，善用集團所打造完整而龐大的生態圈，相互串連整合電子商務、金融科技、數位內容等 70 餘種服務，提供全球逾 14 億用戶生活與消費多樣服務，加上國票金控長期深耕台灣市場，提供本土客群多元服務，集結 2 大股東的厚實利基與加乘效應，讓樂天國際銀行一開業不用再花時間練兵，就可運用自家生態圈與營運優勢，專注經營目標客群與市場。

樂天集團 2008 年進軍台灣市場，在台陸續建立樂天市場、樂天信用卡、樂天 KOBO 電子書、樂趣買、樂天桃猿等事業體，提供客戶在樂天平台上可以購物、通訊、付費、轉帳等便捷服務，光是樂天市場就有 500 多萬名的會員，樂天國際商銀強調：「完備的生態圈是純網銀的競爭利器，也是決戰市場的關鍵。」

樂天國際銀行將引進日本的經驗，搭配在地化和客製化，為客戶打造數位 DNA，就像是客戶的數位分身 (Digital Twin) 一樣，經由生態圈所留下的數位軌跡，作為商品設計、行銷策略及信用評估，這也是樂天國際銀行未來維繫客戶黏著度與核心發展策略。

根據內部資料顯示，樂天生態圈會員跨多服務交叉使用的比率達 7 成，樂天國際銀行將善用自家生態圈的優勢，作為初期快速獲取客戶的管道，規劃透過樂天通用平台，讓客戶享有單一集團品牌、單一會員的便利，免於重複註冊與登錄的使用障礙，且客戶在集團內各平台所累積的「樂天點數」，都可在樂天生態圈內使用，也可將生態圈既有的客戶導引到集團各服務平台，這是樂天國際銀行經營生態圈的核心戰略，未來也會跟大型電商平台、金融業、在地企業或實體店家結盟合作，促進生態圈持續活躍良性循環，創造共好與整體綜效。

不過，為了確保產品服務和系統運作無縫銜接，樂天國際銀行不會在一開始就急於將各種服務一次推出，而是要在確保安全與客戶最佳體驗下逐步進行，開業初期將提供開戶、存款、轉帳、國際金融卡、小額信貸等線上服務。

樂天國際銀行表示，以開戶為例，民眾只要準備雙證件，經由手機上官網，只要短短幾分鐘就可完成線上開戶申請，也將借重樂天集團在金融創新的專業與經驗，逐步將日本資訊系統建置技術與防護機制引進台灣，確保資安滴水不漏。

面對高速變動的環境，要如何創造與競爭對手的差異也是重要課題，樂天國際銀行表示，比的是快速應變的能力，此為樂天集團旗下各事業體必須貫徹的準則之一，經由日籍主管的帶領，也在樂天國際銀行內部開始發酵與傳承。

樂天國際銀行舉例，該行員工每天會將工作上所發現未盡完美的地方，在第一時間就向主管反應，著眼的就是每天進步 1%，持續 365 天就可比現在強大 37 倍，這種敏捷開放的應變能力，還融入了細膩又帶有溫度的日式服務精神（omotenashi）；樂天國際銀行開業後將聚焦於產品創新、生態圈擴建、高質量資安管理、有溫度的客服體驗，紮實布建各項基礎建設工程，推廣普惠金融，以生態圈提供一站式服務。