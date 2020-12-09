疫苗研發傳報喜+量化寬鬆 全球股市明年可望續由多頭領軍

新冠疫苗試驗結果頻傳利多及美國選舉不確定性釐清，激勵第 4 季全球風險性資產齊揚，累計今年以來，包括全球股市及新興股市同步上漲約 14%，預期明年在量化寬鬆支撐下，全球股市仍有機會延續多頭行情。

富蘭克林證券投顧表示，隨著新冠疫苗研發屢傳捷報，未來疫苗有效問市後，可望帶動更多產業與區域經濟復甦，明 (2021) 年全球經濟將從修復期進入到穩健增長階段，所幸全球通膨仍屬溫和，讓主要央行能延續低利寬鬆政策，有助延續全球風險性資產多頭行情。

相較於今年科技股一枝獨秀的走勢，富蘭克林證券投顧認為，明年首季金融市場有機會百花齊放，美元弱勢環境下將吸引資金加速回流新興市場當地資產。

富蘭克林證券投顧建議，明年第 1 季採取「MVP」投資策略，以「Megatrend 大趨勢」為核心，包括美國創新成長型股票、新興亞洲股票、中國股票型基金，搭配「Vaccine 疫苗受惠」題材，看好特別股及高收益債在疫情受害產業的補漲契機。此外，投資人也可透過美國與新興市場平衡型基金，穩健參與景氣復甦列車。

但要注意的是，距離疫苗真正施打仍需要一段時間，加上全球秋冬疫情反撲增添復甦變數，投資人仍應保有風險意識，透過股債兼備、美元與非美元資產、以及成長與價值類股並進的策略，分散波動風險之際又能掌握多元輪動契機。