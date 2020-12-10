還在傻傻定存嗎?退休靠這招 讓你享樂退休

退休理財最怕投資方法錯誤，越理越少！尤其目前市場波動度很高，一不小心，辛苦存的錢很容易就被震掉了。其實，存退休金可以更簡單、更穩健，就是善用機器人理財，如同安裝智慧導航系統一樣，可以克服人性弱點、避開黑天鵝風險，執行紀律性投資，進而享受美好的晚美人生。

大低利時代 小心通膨吃掉老本

全球狂印鈔，造就大低利時代，若不及早投資理財，小心通膨怪獸啃食退休金，舉例來說，現在每年生活費需要 100 萬元，以每年通膨率 2% 計算，30 年後退休，每年生活費至少要 180 萬元才夠用。

也因低利環境已成為常態，不少人選擇高殖利率股票做為存股標的，藉此累積退休金，不過，得自己花時間研究市場，而且涉及各公司產業循環、基本面等表現，萬一沒選好標的，有可能存股變成存骨，賺了股息，賠了本金，反而得不償失。反觀基金，是不錯的理財選項，具有專業團隊打理、資產配置的優點，不失為累積退休金的好工具。

AI 時代來臨 投資理財也講求自動導航

國內核可基金幾千檔，要從中選擇適合自己的標的，並不容易，更何況投資理財最大的敵人便是自己，特別是每天市場訊息滿天飛，越看越眼花；三不五時還有黑天鵝事件干擾市場，難用常理判斷。所以，很多人敵不過恐懼與貪婪天性，往往做出錯誤決定，總是追高殺低。

而人工智慧 (AI) 的導入可以解決這些投資痛點，「沒人性」才能戰勝人性弱點，可以獲得最佳的投資效果。舉例來說，兆豐機器人「理財 e 把兆」就像安裝智慧導航系統一樣，可以讓退休理財省時省力，更能達到追漲抗跌的效果，以享有長期穩健的投資報酬。它會分析市場動態，結合個人風險屬性及理財需求，透過科學化的大數據系統高效演算，提供最優的投組建議，協助累積退休金；為了避免失速，還會每天監控，避開突發風險，並因應市場變化，進行投組更新再平衡，以維持安全速率。

買基金 降低費用很重要

退休金該準備多少？不妨透過兆豐機器人「理財 e 把兆」的樂活退休模組試算看看，輸入「現在幾歲」、「預計幾歲退休」、「預計規劃到幾歲」、「退休後預估每月花費金額」、「可承受之投資風險」，一秒鐘便能算出預備的退休金總額，以及單筆或定期定額買基金的投入金額為多少。

「理財 e 把兆」-「樂活退休」試算結果一

除了預估退休金額，兆豐機器人「理財 e 把兆」還會提供量身訂做的投組建議，包括股、債、另類資產的配置比例及投組的短中長期績效分析。如果投組建議符合所需，還可以進一步下單，相當方便。

「理財 e 把兆」-「樂活退休」試算結果二

買基金，績效很重要，而降低費用是提高績效的第一步，所以，民眾要多善用銀行或基金公司提供的優惠。例如兆豐銀行推出終身 0 信管費活動，40-65 歲客戶於今 (2020) 年 10/30~12/31 期間，透過兆豐機器人「理財 e 把兆」新增第一筆單筆「樂活退休模組」投資組合，且持有達 6 個月(含）以上，享該筆投資組合編號存續期間內，免收信託管理費優惠，每位客戶限優惠一筆。單筆投資組合每次扣款金額最低新臺幣 10,000 元或美金 300 元。

兆豐銀行機器人理財「享樂退」活動

* 本文「理財 e 把兆」機器人理財投資組合之試算結果，不作為未來走勢之預測或獲益之保證，本文所提供之資料僅供參考，並未誘導及鼓勵相關人士買賣任何內文所涉及之金融商品。任何人據此等資料而做出或改變投資策略，須自行承擔結果，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。