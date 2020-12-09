【袁志峰專欄】新股市場有回暖跡象

今天推介 - 中遠海發 (2866), 上日收市 $1.24

1) 股市前景

美國制裁中國官員削弱市場信心，港股連跌 2 日，資金由舊經濟股撤退並追捧科技股。京東健康 (6618) 首日升 56% 及華潤萬象 (1209) 暗盤價漲 32%，皆優於市埸預期，反映新股市埸有回暖跡象。但筆者認為明年上半年周期性股將跑赢增長股，股市短線回調是買入機會。

今天推介是中遠海發 (2866) — 集團主要從事船舶租賃和集裝箱租賃業務，今年首 9 個月，公司收入及盈利分別同比增長 25% 及 30%，每股盈利 0.123 人民幣或 0.14 港元。現價對應市盈率 8.6 倍，市賬率 0.53 倍，股息率 4.1%，估值仍然吸引。假若明年中美貿易摩擦緩和，盈利前景應可改善。筆者 11 月 17 日股價於 1.13 元曾建議買入，現維持買入建議，目標價由 1.25 元上調至 1.40 元，止損價 1.15 元。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指低開 47 點，已是全日高位，其後輾轉回落，最多曾跌 236 點，收報 26304 點，跌 202 點或 0.8%，成交額按日持平約 1354 億元。港股通南向資金淨買入 31 億元，12 月以來累積淨買入增至 230 億元。京東健康 (6618) 首日收 110.0 元，較招股價 70.58 元高 55.8%。

藍籌股 14 升 36 跌 2 持平，舊經濟股顯著回落。中石化 (386)、中國海外發展(688) 及中海油 (883) 跌 4%-5%，是表現最差成份股。其次是滙豐 (5) 及中國平安 (2318) 跌逾 3%。工行 (1398)、建行(939) 及中移動 (941) 跌 2%。小米 (1810) 及舜宇光學 (2382) 皆漲逾 4%，是升幅最大藍籌。

恒生科技指數升 1.8%，成份股 14 升 16 跌。大型科技股漲跌不一，美團 (3690) 及網易 (9999) 皆升 2%，京東 (9618) 跌 2%。新東方在線 (1797) 及猫眼娛樂 (1896) 分別跌逾 4% 及 3%，是跌幅最大成份股。明源雲 (909) 及祖龍娛樂 (9990) 皆漲逾 7%，是連續 2 日表現最好成份股。其次是易鑫集團 (2858)、金蝶國際(268) 及比亞迪電子 (285) 升 5%-6%。

板塊方面，石油、內銀、濠賭、電訊、基建、金屬、航運及港口股跑輸大市。郵儲銀行 (1658) 跌逾 3%。鞍鋼 (347)、馬鋼(323) 及江西銅業 (358) 跌 3%-4%。中交建 (1800) 及中國中車 (1766) 跌逾 2%。招商局港口 (144)、中遠海運港口(1199)、天津港發展(3382) 及太平洋航運 (2343) 跌 3%-4%。汽車股做好，比亞迪股份 (1211) 及廣汽集團 (2238) 升 3%-4%，長城汽車 (2333) 漲逾 11%。

周二上証指數平開，全日弱勢窄幅震盪，早盤最多跌 0.4%，收報 3410.18 點，跌 0.2%。深証成指持平，科創 50 指數跌 0.5%。滬深兩市總成交減至約 7000 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 700 億元。滬深股通北向資金淨買入 67 億元，12 月以來累積淨買入增至 251 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

歐盟統計局公布，歐羅區第三季國內生產總值 (GDP) 修正值為按季增長 12.5%，初值為上升 12.6%。(信報)

4) 個股訊息

國際指數公司 MSCI 表示，將京東健康 (6618) 加入 MSCI 標準指數及大盤股指數，自本月 22 日起生效。富時羅素則公布，會在富時香港指數納入京東健康，在本月 21 日起生效。(信報)

中國中鐵 (390) 公布，近期該公司中標 33 項重大工程，合計約 613 億元人民幣，約佔該公司中國會計準則下 2019 年營業收入的 7.2%。(信報)

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