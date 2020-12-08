【袁志峰專欄】中國經濟數據佳，回調是買入機會

今天推介 - 中海油 (883), 上日收市 $7.17

1) 股市前景

市傳美國將公布制裁十多名中港官員，疊加憂慮 MSCI 可能把受美國制裁的企業剔出指數，港股昨日顯著調整，因大市成交額減少，估計市場已消化相關消息。中國最新的貿易及外滙儲備數據優於市場預期，筆者認為港股下跌空間有限，回調是買入良機。

今天推介是中海油 (883) — 自 11 月 30 日早上市傳美國政府準備將中海油加入國防黑名單，其股價已累跌 24%，現價對應市盈率 4.7 倍，市賬率 0.64 倍，股息率 9.1%。弱美元疊加全球經濟復甦預視明年油價回升是大概率事件，中海油盈利前景正面。美國制裁對股價帶來下行壓力屬短暫，並不影響公司的長期價值。建議買入，6 固同目標價 9.0 元，止損價 6.8 元。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指高開 35 點，已是全日高位，隨即急瀉，早盤曾跌 580 點，午後做好，收報 26506 點，跌 329 點或 1 2%，成交額按日跌 21% 至 1353 億元。港股通南向資金淨買入 21 億元，12 月以來累積淨買入增至 199 億元。

藍籌股 12 升 39 跌 1 持平。中海油 (883)、安踏體育(2020) 及華潤置地 (1109) 皆跌逾 3%，是表現最差成份股。其次是申洲國際 (2313)、工商銀行(1398) 及瑞聲科技 (2018) 皆跌逾 2%。中生制藥 (1177)、九倉置業(1997) 及藥明生物 (2269) 分別漲逾 4%、2% 及 2%，是升幅最大藍籌。

恒生科技指數跌 0.1%，成份股 14 升 16 跌。大型科技股普跌，阿里 (9988)、美團(3690) 及京東 (9618) 皆跌逾 2%。華虹半導體 (1347) 及易鑫集團 (2858) 分別跌逾 5% 及 4%，是跌幅最大成份股。明源雲 (909) 及祖龍娛樂 (9990) 昨日起晉身成份股，分別漲逾 9% 及 4%，是表現最好成份股。其次是中芯國際 (981) 及閱文集團 (772) 皆升逾 3%。

板塊方面，中資金融、內房、水泥及黄金股跑輸大市。招商銀行 (3968) 及中金公司 (3908) 跌逾 4%。龍湖集團 (960)、世茂集團(813) 及中國太保 (2601) 跌逾 3%。華潤水泥 (1313) 及海螺水泥 (914) 跌逾 3%。紫金礦業 (2899) 及招金礦業 (1818) 跌 3%。醫藥及太陽能股做好，保利協鑫能源 (3800) 及協鑫新能源 (451) 分別漲 24% 及 41%。康方生物 (9926) 漲 13%。

周一上証指數平開後偏軟，早盤最多跌 0.9%，午後跌幅曾收窄至 0.4%，尾市再次受壓，收報 3416.6 點，跌 0.8%。深証成指跌 0.4%，科創 50 指數升 0.1%。滬深兩市總成交增至約 7700 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 200 億元。滬深股通北向資金淨賣出 12 億元，12 月以來累積淨買入減至 184 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國海關總署公布，按美元計價，首 11 個月，中國進出口總值 4.17 萬億美元，按年增長 0.6%。其中，出口 2.31 萬億美元，增長 2.5%；進口 1.86 萬億美元，下降 1.6%；貿易順差 4599 億美元，增加 23%。(信報)

人民銀行公布，11 月外滙儲備 31785 億美元，較 10 月增加 505 億美元，高於市場預期，亦是 2016 年 8 月以來新高。(信報)

4) 個股訊息

京東 (9618) 成為首個接受數字人民幣的網上平台，將於本月 11 日向江蘇省蘇州市的居民，發放約 10 萬個數字人民幣紅包，總價值 2000 萬元人民幣。(信報)

吉利汽車 (175) 公布，11 月總銷量 15.05 萬部，按年增長約 5%，按月上升約 7%。首 11 個月，總銷量 116.6 萬部，按年減少約 5%，達全年經修訂目標 132 萬部的 88%。(信報)

https://www.anuesec.com/zh-HK