交通部招商大會釋出商機逾千億元 高鐵周邊土地開發案吸睛

交通部今 (8) 日舉辦招商大會，釋出公共建設開發投資及大型交通建設採購案件，總商機超過 1000 億元，吸引近 300 位國內外業者參與，其中，高鐵桃園站及台中站等軌道周邊土地開發案，民間投資金額高達 250 億元，備受市場矚目。

交通部長林佳龍致詞時表示，近 3 年與民間業者成功簽約近 1700 億元，包括新東陽公司斥資約 3 億元改裝國道關西服務區，於去年 10 月底重新開幕；長榮海運 (2603-TW) 投入 364 億元，打造超大型貨櫃輪靠泊裝卸之新式深水貨櫃碼頭，有助穩固高雄港轉口樞紐港地位。

林佳龍強調，這些案件都充分展現政府與民間攜手合作的成果，也預期能帶動相關產業發展及開創新商機。在今天招商大會中，交通部持續釋出案源，在觀光遊憩設施方面，主推大鵬灣國際級海洋休閒度假區招商案。

至於軌道場站周邊土地開發方面，有高鐵桃園站及臺中站週邊土地開發案，民間投資金額合計高達 250 億元，還有台中火車站、員林火車站及屏東火車站周邊土地等 4 件都市更新開發案，投資額近 150 億元。

港埠的部分，交通部表示，有基隆港旅運複合商業大樓招商案、安平港水岸複合觀光遊憩區招商案等，逾百億元開發規模；案件類型從觀光、軌道到港埠類別，內容豐富多元，希望之前與交通部合作的業者，未來能有更多合作機會，也期盼新業者能夠一起加入投資交通建設的行列。