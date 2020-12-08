【街口投信】股市及債市週報

【股市】

上周美股持續上漲，三大指數再創紀錄高點，周漲幅介於 1~2% 之間。疫苗的正面訊息持續傳出，加上美國國會將再次討論刺激方案，而週五的疲弱就業數據，讓投資人深信刺激方案會更快通過，因此推升市場正面情緒，帶動股價上漲。疫苗最新訊息上，Moderna 週一表示，新的試驗數據顯示，其疫苗的有效性達 94.1%。該公司於當日向 FDA 申請緊急使用授權。此外，週三時，英國正式授權使用 Pfizer-BioNTech 疫苗，成為全球第一個授權疫苗使用的國家，也將在隔周進行施打。在刺激方案的議題上，眾議院議長佩洛西和參議院少數黨領袖舒默在週三的聯合聲明中表示，週二公佈的 9080 億美金規模的兩黨法案，應作為立即談判的基礎，不過，前日早些時候，參議院多數黨領袖麥康奈爾拒絕該項提案。因此，整周在正面的訊息帶動下，美股以及全球股市持續上漲。

街口投信指出，雖然華爾街日報傳出 Pfizer 大幅削減今年疫苗供應量，但 Pfizer 也表示不足部分明年將可彌補，同時，Pfizer 於上月份早已公布相關供應量數據，因此對市場衝擊有限。街口投信表示整體而言，兩大藥廠的疫苗已陸續在主要國家申請緊急使用授權，今年將陸續通過並進行接種，正面訊息將支撐市場投資信心，在目前疫情仍在高峰的時刻，可望舒緩部分風險。此外，本周美國國會對經濟刺激方案談判的任何進展，將是推升股市持續上漲的重要動力。

【債市】

儘管全球新冠疫情依然嚴峻，美國已連續 4 天確診人數超過 20 萬，且周五公布之勞動數據亦顯示經濟受疫情影響，美國 11 月份非農就業人數僅新增 24.5 萬人，遠低於市場預期之新增 46 萬。

不過疫苗順利進展消息，以及美國國會可能推出財政刺激方案預期，仍帶動市場風險情緒高漲，J.P. Morgan EMBIGD 指數通周上漲 0.66%，利差縮窄 20bps，由於投資等級債券利率已接近歷史低點，潛在漲幅受限，投資人為追逐收益，資金持續流往高收債，使近期新興市場高收債表現持續優於投資等級債。根據 EPFR 資料顯示，截至 12 月 2 日止一週，新興市場債券基金通周淨流入 $2.7bn，已連續 22 周呈現淨流入，且近四周平均流入金額達 $3bn，創下 2019 年 2 月以來新高。

本周包含巴西、智利、祕魯、烏克蘭、塞爾維亞… 等國央行將召開利率會議，街口投信表示由於全球通膨壓力有升溫跡象，且各國今年以來已多次降息，當前降息空間相對有限，市場多預期各國央行將維持利率不變。

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