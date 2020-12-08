6G搶起跑 中、歐各自帶頭組團體

中國六大機構聯合發布成立 6G Network AI 論壇倡議書，而諾基亞則帶領一群科技大廠及大學參與由歐盟資助的 6G 項目「Hexa-X」計劃。5G 才剛上路，全球立即備戰 6G，試圖搶下通信話語權。

中國的 6G Network AI 倡議書內容闡述 6G ANA 的願景和目標。6G ANA 將提供開放、持續的交流平台，進一步結合中國與國際產學研究，推動 6G 網路 AI 的架構理論、關鍵技術和產業進一步發展。參與的企業包含中國移動、中國電信、中國聯通、華為、騰訊、阿里巴巴等。

至於「Hexa-X」則將推動 6G 的整體願景。該項目的目標包括創建獨特的 6G 應用和場景，開發基本的 6G 技術，為整合關鍵 6G 技術的智慧結構定義一個新的體系結構。而「Hexa-X」由諾基亞主導，該項目團隊包括愛立信、Orange SA、Telefonica SA，及包含英特爾 (INTC-US)、西門子在內的技術公司等。

(圖片: AFP)

目前整個通訊業對於 6G 暫時規劃大致分為兩個階段，第一階段是 2018 年～2025 年，這一時期主要專注於 6G 願景需求研究、6G 潛在關鍵技術研究和 6G 概念系統設計。第二階段是 2025 年～2030 年，這一時期將放在 6G 標準制定、產業推動、商用及應用領域的培育。

目前初步的 6G 方向是頻譜效率較 5G 提升 2～3 倍，網路效能較 5G 提升 10～100 倍，定位精度室外達到亞米級 (小於 1 公尺)，室內達到釐米級，和 5G 相比，性能將提升 1～2 個數量等級。

而現階段中、美、歐都有屬於自己的 6G 發展體系，在國家安全至上的時代下，有可能 10 年後，6G 技術可能會分成中國與非中國兩大技術體系，兩大網路技術各自發展不再融合。