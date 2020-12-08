「晶電」、「隆達」訂於 2021.01.06下市

晶元光電股份有限公司（公司代號：2448）及隆達電子股份有限公司（公司代號：3698）因依據企業併購法規定轉換為富采投資控股股份有限公司（公司代號：3714），停止股東名簿記載之變更起迄日期，暨其上市有價證券停止在本公司證券集中交易市場買賣及終止上市日期。

一、晶元光電股份有限公司及隆達電子股份有限公司因依據企業併購法規定轉換股份予富采投資控股股份有限公司，並成為該投控公司百分之百持股之子公司，已訂定股份轉換基準日為 110 年 1 月 6 日，核有本公司營業細則第 53 條之 12 終止上市之情事，業報請主管機關備查其有價證券停止買賣暨終止上市。

二、停止股東名簿記載變更起迄日期：109 年 12 月 26 日至 110 年 1 月 6 日。

三、停止買賣開始日期：民國 109 年 12 月 24 日。

四、最後交易日期：民國 109 年 12 月 23 日。

五、股票終止上市日期暨股份轉換基準日：民國 110 年 1 月 6 日。

六、停止買賣及終止上市公司資料：

(一) 晶元光電股份有限公司：

１、有價證券種類：普通股股票。

２、簡稱 (代號)：晶電 (2448)。

３、英文名稱：EPISTAR Corporation。

４、英文簡稱：EPISTAR。

(二) 隆達電子股份有限公司：

１、有價證券種類：普通股股票。

２、簡稱 (代號)：隆達 (3698)。

３、英文名稱：Lextar Electronics Corp.。

４、英文簡稱：Lextar。

七、辦理股務機構：

(一) 股務機構名稱：宏遠證券股份有限公司。

(二) 地址：台北市信義路四段 236 號 3 樓。

(三) 電話：02-23268818。