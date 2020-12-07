〈進出口統計〉蘋果照亮出口市場 我全年出口值確定創歷史新高

財政部今 (7) 日公布 11 月進出口統計，單月出口值 319.9 億美元，較去年同期增 加 12%，連續 5 個月正成長，在蘋果新機帶動下，推升半導體與新興科技需求加持下，第 4 季出口值可望創下史上最旺的旺季，全年出口值更篤定創歷史新高。

財政部統計處處長蔡美娜表示，今年前 11 月出口值共 3122.9 億美元，距離 2018 年歷史高點只差 217 億美元缺口，即便跟 2019 年全年相比，差距也只有 169 億美元，預期在電子旺季備貨潮加持下，並衡量近期出口值的絕對金額，今年出口篤定創歷史新高。

觀察主要出口貨類表現，11 大貨類中包括電子零組件、資通訊設備、基本金屬、塑橡膠、機械、化學品、光學、電機與運輸等 9 貨類單月出口值均較去年同期增加，但紡織品與礦產品則持續衰退。

蔡美娜指出，包括資通訊設備、電子零組件與光學產品出口值增幅皆優於整體平均值，其中資通訊設備在無接觸商機加持下，單月出口 47.6 億美元，攀升至歷史新高點、年增幅 18.5%，累計前 11 月出口值已提前刷新歷史紀錄。

電子零組件受惠於電子新品備貨影響，帶動單月出口值 126.4 億美元、年增幅 19.5%，連續 10 個月呈現雙位數正成長；光學器材則是因中韓面板廠關閉產線、減少產能影響所致，帶動我面板價量俱揚，單月出口值 11.22 億美元、年增幅 13.7%。

傳產貨類部分，包括塑橡膠、機械、基本金屬與化學品出口值也逐月改善，其中塑橡膠單月出口值 20.46 億美元、年增幅 11%，機械出口值 19.65%、年增 6.6%，兩者分別創下近 25 個月、29 個月以來最佳水準。

至於礦產品單月出口值 5.07 億美元，雖仍較去年同期大減 46%，但衰退幅度已從過去的 6 成多降至 46%。

展望後市，蔡美娜指出，在科技與電子貨類出口帶動下，使得電子零組件與資通訊產品前 11 月出口值已提前追平歷史高點，原本主計總處預期第 4 季出口年增率從原先的下滑轉為增加 7.8%，預估第 4 季出口可達 937 億美元的歷史高點。