華新前10月純益年增逾1倍 每股賺1.58元

華新麗華 (1605-TW) 今 (7) 日公告自結，受惠鎳價大漲，部分庫存延至本季出貨並認列漲價利益，10 月稅後純益 3.81 億元，年增 97.41%，每股純益 0.12 元；前 10 月稅後純益 51.98 億元，年增 116.2%，每股純益 1.58 元。

華新坦言，今年原物料價格波動大，儘管第 1 季本業虧損，但銅與不鏽鋼原物料庫存漲價，第 2 季出貨後已認列利益，第 3 季開始鎳價庫存同樣翻漲，部分庫存遞延至本季出貨。

華新表示，雖然本季有漲價庫存利益，且產能利用率接近滿載，加上電線電纜與不鏽鋼已轉型發展高單價產品，但中國競爭對手挾印尼生產優勢，讓今年不鏽鋼市場競爭較去年激烈，難以評估本季獲利能否優於上季，力拚營運持平。

商貿事業方面，華新南京華新城 D 地塊住宅產品「璟園」第三期已銷售完畢，並認列人民幣 3.5 億元收益，也宣告建案暫時告一段落，目前商貿辦公大樓仍在開發階段，且還在評估未來是透過出售或出租。

華新日前與東元 (1504-TW) 宣布換股結盟，東元、華新將增資 1.71 億股、2.05 億股，換股比例為 1 股華新換發 0.83 股東元，股份交換後，東元將持有華新 6% 股權，華新則持有東元 8% 股權，預計明年 1 月 6 日完成股權交換。