東森金雞母東森購物EPS有望衝破10元 貢獻獲利可期

東森集團總裁王令麟今 (24) 日指出，在電商成長的趨勢下，預估東森購物今年營收將達 300 億元，年增近 10%，且全年每股純益可望上看 13 元，法人認為，依過去東森購物高配息的經驗來看，不排除有機會配息 10 元，將擴大挹注東森國際 (2614-TW) 的獲利表現。

王令麟表示，由於上半年宅經濟發酵，東森購物和電視購物業績均成長達 30%，尤其食品相關產品都賣到缺貨，而直銷更是翻倍成長，因此，今年東森購物營收將上看 300 億元，東森直銷更是有望翻倍增至 30 億元，而海外營收拚上看 1 億美元，營收規模約與東森直銷相當。

談到東森直銷的高成長速度，王令麟說明，由於東森平台上的 80 萬款商品都能賣，且台灣隱性失業人數很多，因此快速累積起參與人數，經銷商目前已達 5 萬人、實習店主達 20 萬人，東森直銷定位為「最庶民經濟的工具」。

對於東森購物獲利展望，王令麟透露，淨利率可望達 6.5%，全年每股純益可望上看 13 元，不過，由於上市程序繁瑣，已無意規劃上市。

而王令麟也看好東森國際的後市，倉儲本業每年穩定貢獻獲利，接下來東森購物和海外營收高度成長，三大動能將挹注東森國際獲利面穩健成長。