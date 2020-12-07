〈台股盤後〉晶圓雙雄領軍大漲百點收14256點 續寫收盤新高

在晶圓雙雄台積電、聯電強勢領軍下，台股今 (7) 日延續上周漲勢，盤中一度大漲逾 150 點，最高來到 14306 點，再度改寫盤中新高紀錄，午盤過後受賣壓出籠影響，終場漲勢收斂，收在 14256.6 點，上漲 124.16 點或 0.88%，仍改寫收盤新高，成交值則放大到 3317.38 億元。

觀察權值股表現，權王台積電再度發威，盤中一度站上 515 元，同寫歷史新天價，市值更攀升至 13 兆 3541 億元，尾盤收 514 元，同寫新猷，聯電則收 50 元關卡，改寫近 18 年來新高，鴻海同樣在營收利多激勵下，大漲逾半根停板，市值重返 1.2 兆元，也順利完成填息，大立光則相對弱勢，跌幅超過 1%。

盤面上強勢族群，利基型記憶體族群受惠報價上漲，華邦電強攻漲停，激勵同族群鈺創、晶豪科同樣攻上漲停，南亞科也力守盤上，觀察資金仍集中電子權值股，包含廣達、仁寶、和碩、微星、世界等均在盤上。

弱勢族群方面，面板族群衝上逾三年新高後，早盤維持漲勢，但隨著獲利了解賣壓出籠，午盤均由紅翻黑，而從類股分析，盤面上僅電子、建材營造、鋼鐵、橡膠類股在盤上表現，其餘包含傳產族群，包含汽車、造紙、食品、觀光、航運、塑膠、貿易百貨類股則相對大盤疲弱。

匯市方面，新台幣兌美元持續強升，早盤以 28.3 元開盤後，一度衝到 28.26 元，升值 2.61 角，改寫 23 年來新高，午盤則暫收 28.265 元兌換 1 美元，升值 2.56 角。

法人表示，台股短中長期均線仍呈多頭排列，加上量能並未失控、台幣維持升值走勢，短線可望維持高檔震盪走勢，不過仍建議投資人居高思危，慎防高檔獲利了解賣壓，近期也可留意上市櫃公司 11 月營收出爐、明年營運展望。