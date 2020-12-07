〈台股盤中〉上沖下洗爆量震盪 測14200點支撐

在晶圓雙雄人氣強強滾帶動下，台股指數今 (7) 日以大漲近百點後開出，隨即一度漲逾 150 點至 14306 點，再寫新猷，但隨後漲多賣壓出籠、快速收斂漲勢，一度朝平盤附近靠攏，高低點差達 160 點，盤中在 14200 點附近整理，預估成交值逼近 4000 億元。

權值王台積電再度發威，早盤一度衝上 515 元寫新紀錄，再加上聯電攻破 50 元大關，多方攻勢激情，推升大盤攻破 14300 點，但隨後晶圓雙雄都出現開高走低走勢，震盪壓力加劇，使大盤快速吐回漲點。

而不少百元高價股盤中也由紅翻黑，包括環球晶、玉晶光、聯詠、精華、巨大、倉和、智伸科、中美晶、台勝科、王品、台表科、宏捷科、豪展和恆大等。

從 50 大權值股來看，矽力 - KY 盤中跌逾 4% 最多，其次為大立光跌逾 2.5%，和泰車、光寶科、上海商銀、統一、台灣高鐵、可成和台化跌逾 1%，台塑化、豐泰、玉山金、聯發科、中租 - KY、南亞和彰銀等也遭壓在盤下。

從細產業來看，以利基型記憶體族群表現相對熱，華邦電、鈺創一度漲停，盤中仍有 7-8% 左右漲勢，晶豪科漲近半根停板。

橡膠族群表現不俗，由國際中橡領頭漲超過半根停板，台橡和南帝也穩在盤上。

證券股延續上周的熱度續揚，康和證、大展證、大慶證、福邦證和群益證漲 2% 上下，統一證漲 1% 之上。

元大投顧認為，11 月以來外資對晶圓雙雄調升評等，目標價也節節升高，包括台積電目標價上看 600 元、聯電上看 60 元，推升新資金進場拉抬指數突破新高，年底的節慶行情在技術面偏多、基本面暫時看不到利空下，漲勢尚未失控，只要美股沒有出現大幅修正，台股個股輪漲的走勢就不會中斷。

統一投顧則指出，台股目前短中長期均線呈多頭排列，且量能並未失控，屬價漲量增、價跌量縮的多頭型態，加上台幣維持升值走勢、外資上周五回補買超百億元，融券餘額也在歷史高點水位，台股有機會維持軋空行情。