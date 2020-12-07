【Wen姐筆記】14000之上台股大吉？3股力道當動能

台股這波衝過 14000 點之後，銳不可當，台股沒讓股民失望，上周五演出「萬事大吉」，以 14132.44 點作收，成交值升溫 2906 億元。隨美股道瓊指數續創新高，台股可望繼續衝衝衝? 新台幣匯率續飆，外資熱錢湧入，集團股季底作帳提前啟動，這 2 股力量已經到位，還有一股潛在力量則是 112 萬張的融券，這 3 股力道只要齊聚， 台股 12 月行情絕不無聊! 極短線強弱分界已拉高至 14000 點! 關鍵點位為 14080、14155、14257 點。

台股今日如趁國際股市利多氛圍，持續展開破表行情，14100 點關卡只要守住，均隨時有再改寫新高紀錄的機會，14100 點兩端哨站為 14080 與 14122 點，而 14155 點突破，續往 14200 點挑戰，兩端哨站為 14176 與 14216 點。下一站為 14257、14300 點，14300 點兩端哨站為 14282 與 14333 點。如再闖過，多方江有劍指 14400 點的企圖。

但如 14080 點未能守住，需提防往 14049 與 14000 點回測，如失守 14000 點須提防獲利下車調節賣壓，兩端哨站為 13979 與 14014 點。如棄守 13979 點，多方攻勢將暫時休兵，進入休息整理，如再棄守 13949 與 13900 點，需提防回檔幅度擴大，13900 點兩端哨站為 13888 與 13919 點，13853 如再棄守，本波 14000 點攻勢將告一段落。

台股本波攻勢，一切步調都在控盤規劃之中，衝關創高之際，新台幣匯率及時闖過彭淮南防線，果然逼外資熱錢進場。台股每波創高或衝關整數，外資買盤都是主要助攻力道。

而觀察盤面類股與個股表現，本波二線權值股表現明顯優於龍頭，聯電漲勢銳不可擋，帶動半導體族群，DRAM 與面板也紛紛奮勇爭先，在電子 4 王未積極表現時，二線權值股就能推升台股衝高! 這部分也與 12 月集團作帳有關。目前就看 112 萬張融券後續動態，能否將潛在動能化暗為明，再推台股一把! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)