是方Q3純益年增逾1成 EPS 2.14元 連15季寫新高

中華電 (2412-TW) 小金雞是方電訊 (6561-TW) 今 (26) 日公布財報，第 3 季稅後純益 1.51 億元，季增 2.72%、年增 16.15%，每股純益 2.14 元，連續 15 季寫新高；前 9 月純益 4.45 億元，年增 10.69%；每股純益 6.3 元。

是方第 3 季營收 6.54 億元，季增 3.65%、年增 8.82%；毛利率 42.75%，季減 1.39 個百分點、年增 1.9 個百分點；營利率 29.25%，季減 0.91 個百分點、年增 2.48 個百分點。

是方前 9 月營收 19.02 億元，年增 6.14%；毛利率 43.79%，年增 2.14 個百分點；營利率 29.84%，年增 2.36 個百分點。

是方有四大產品線，包括 IDC 機房服務、數據網路服務、語音通訊服務及雲端應用服務，其中 IDC 與雲端應用成長最快速，相比其他電信產業，是方 9 成是月租型客戶，營收表現相對穩定。

法人看好，雲端服務已是未來趨勢，在全球公有雲市場中，Google、微軟、Amazon、IBM 等供應商，加上今年下半年台灣電信商將陸續提供 5G 服務，在雲端服務需求持續擴大下，是方成長動能可期。