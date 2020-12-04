面板市況熱 友達爆量攻漲停攀逾五年新高

面板市況續旺，友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)、彩晶 (6116-TW) 等近期均釋出樂觀展望，看好需求將延續至明年上半年，目前產能接近滿載，加上報價維持高檔，激勵股價連日爆量強勢反彈，友達午盤一度攻上 15.4 元漲停價位，攀上逾五年新高，群創、彩晶漲幅也超過半根停板。

面板族群近期受惠報價上揚、遠距商機需求提升，友達、群創第 3 季雙雙繳出單季轉盈成績單，展望未來，雙虎經營層同聲營運續旺，全年力拚轉虧為盈，且訂單能見度已看到明年上半年，供需持續吃緊。

根據市調機構調查，第 4 季面板報價維持第 3 季漲價趨勢，平均漲幅仍將達 5-10%，包含電視、筆電、平板等面板全面上漲，隨著遠距商機、宅經濟需求持續，估明年第 1 季漲價趨勢也可望延續，面板營運將淡季不淡。

據了解，第 4 季面板供給「供不應求」，部分訂單需求已遞延至明年，群創傳出，明年農曆年節將加班生產，以滿足客戶需求，除了除夕、年初一，產線將不停止維持生產。

彩晶則表示，受惠 IT 需求強勁，第 4 季產能利用率維持高檔，預期產能吃緊狀態將延續到明年首季，看好手機、穿戴、車載等應用陸續回溫，筆電能見度已看到明年首季，平板訂單到明年上半年也將維持高檔。

營運方面，友達、群創累計前 3 季稅後仍虧損 50.58 億元、85.07 億元，隨著面板價格好轉、需求強勁下，雙虎全年營運可望轉虧為盈，彩晶營運相對穩健，前 3 季純益達 10.7 億元，第 4 季也將認列處分南科廠 7.7 億元業外收益，可望再貢獻每股純益約 0.23 元。