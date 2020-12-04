【Wen姐筆記】初探14000 資券發燒 ! 法人不捧場

台股昨日果然演出 14000 點不見不散! 但檢視昨日的參與者，融資券雙雙持續升溫，各自創下 1699 億元、110.9 萬張波段新高，但是三大法人不捧場，均站在調節一方，台積電仍在 500 元關前休息，轉由聯電帶隊射門。加權指數以 13977.09 點作收，成交值略降至 2705 億元。儘管昨日初探 14000 點未能站穩，市場還在對「14」字頭習慣中，資券對峙狀況並未改變，走勢仍由法人與國家隊主控，如指數不急於攻堅，只要輪動火種不熄，後面還有好戲! 關鍵點位為 13919、13949 與 14014 點。

如昨日射門後，多方打算再次起腳，維持隨時可射門的優勢， 13900 關卡兩端哨站為 13888 與 13919 點，務必守住，而 13949 點為觀察重點，也可視為射門區，只要能夠守穩，多方將不斷在 14000 點關卡來來回回，14000 點兩端哨站為 13979 與 14014 點，如能站穩 14014 點，台股破表行情將持續發燒! 14014 點可視為台股下一階段里程碑的起點，如能再站穩 14049 點，14100 點與兩端哨站 14080 與 14122 點將是多頭新目標區。如強勢軋空啟動，闖過 14155 點，還有機會往 14200 點挺進，14200 點兩端哨站為 14176 與 14216 點。13888 點為多方防守區最關鍵點位，如失守須提防攻勢熄火，13853 點為 14000 點挑戰權門票，如再棄守往 13831 點、13800 點回探，則本波攻勢將告一段落，13800 點護城河為 13777 點，如再棄守，還是得提防進入月線保衛戰。

台股大盤昨日收高檔十字，在歷史新高位階，是轉折或只是中繼? 多空攻防來來回回，以目前收盤位置與量價表現來看，盤勢仍在多方掌控中，雖然三大法人賣超，但可留意在此一位階的動作是大舉賣出走人? 或只是調節換股? 進入 12 月年度季底作帳關鍵月份，投資人應多留意月初的法人換股動作，搭配技術面，可搶搭作帳行情順風車!

指數後續走勢，甚至個股走勢，只要有控盤者在其中，凡走過必留痕跡，都有密碼可追蹤。大盤後續要再攻高，或進入回檔休息? 抓住關鍵密碼即可了然於胸，進退有據是成為股市贏家必要條件! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)