鈺創USB4控制晶片傳捷報 已獲8家廠商導入

鈺創 (5351-TW) USB4 規格 USB Type-C E-Marker 傳輸線控制 IC 傳捷報，已獲貿聯 (3665-TW) 在內的 8 家國內外廠商導入，應用於 USB4 線材。董事長盧超群並看好，未來 15 年半導體產業規模將達今年的 2.5 倍，相當於 7.5 兆元，產業將受惠。

鈺創目前 DRAM 產品容量涵蓋 16Mb 至 8Gb，其中，DDR2、DDR3 與 DDR4 高容量產品，已採用 2x 奈米製程量產，相關 DRAM 產品已導入智慧音箱、智慧門鈴、智慧網路攝影機與掃地機器人系統等 AI 終端應用市場，穩定出貨。

盧超群表示，將在明年 CES 中推出速率達 2300MHz 的 1Gb DDR3 產品，適用於微系統中。此外，目前鈺創 DRAM 產品也已切入車用及工業 4.0 應用。

除 DRAM 新品外，鈺創 (5351-TW) 旗下鈺群開發的 USB4 規格 USB Type-C E-Marker 傳輸線控制 IC，也導入貿聯全新 USB4 Gen 3 Type-C 傳輸線，正式量產，該產品已正式通過 USB 開發者論壇 USB-IF 認證，未來將在高頻寬應用領域及多協定傳輸，扮演重要角色，除貿聯外，也有國內外共 7 家廠商導入，應用於 USB4 線材。

對於產業後市，盧超群也預期，隨著半導體產業不斷進步，未來產業將是正向循環，以半導體與電子產業趨勢來評估，未來 15 年半導體產業規模將達今年的 2.5 倍，相當於 7.5 兆元。

另外，三星近來積極將部分低密度 DRAM 產線轉換為 CMOS 產線，傳出第四季以來加快腳步，要搶食相關商機，加速淡出低密度利基型市場，使利基型 DRAM 供給轉趨吃緊。

市場傳出，利基型 DRAM 價格已從 10 月開始漲價，鈺創傳已通知客戶調漲價格、漲幅達 15%。業界並看好，在供需缺口未能緩解下，明年上半年漲幅可望進一步擴大，鈺創將因此受惠。