〈醫療科技展〉群創將著重提升台灣生產效能 短期未有海外投資行動

面板大廠群創 (3481-TW) 總經理楊柱祥今 (3) 日表示，面板需求暢旺，維持先前展望，訂單能見度達明年上半年，全年出貨也樂觀，至於是否評估擴大海外設廠，就近服務客戶，他認為，台灣生產效能具備優勢、競爭力，因此，短期沒有相關行動。

楊柱祥表示，今年台灣在疫情控制相對做得好，加上群創去年擴大回台投資，持續強化台灣智能製造能力，提升生產效能、效率，搭配高雄港、桃園航空城等計畫，符合全球運能效能，也會持續評估海外布局，但目前並未有相關規劃。

楊柱祥進一步指出，廠商赴越南設廠應該是考量 RCEP 關稅優惠，但群創評估現有生產成本，台灣仍具優勢，像是醫療等少量多樣高值化產品一定會留在台灣生產，認為量大且需高效能的 ICT 產業才會優先評估去東南亞設廠。

展望明年面板市況，楊柱祥仍看好宅經濟、遠距商機延續，現階段以 B2C 需求最旺盛，隨著疫情趨緩後，商用 B2B 市場將逐步回溫，讓整體筆電、平板需求維持穩定健康，樂觀看待明年全年出貨表現，也將適時調整產能，因應疫情等不確定因素干擾。

產能規劃上，楊柱祥表示，資本支出仍需董事會通過在對外說明，但明年已規畫將產線持續去瓶頸，並擴大智能製造能力，提升產線加值化服務。

群創旗下睿生光電今年首度參與醫療科技展，群創表示，今年 X 光等醫療產品需求穩定，全年出貨量可望較去年雙位數成長，也看好明年醫療產品動能維持穩健。