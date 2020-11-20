貿聯-KY攜手鈺群 推出USB4 Gen 3 Type-C傳輸線

貿聯 (3665-TW) 全新的 USB4 Gen 3 Type-C 傳輸線，已正式量產，內建支援由鈺創 (5351-TW) 旗下鈺群開發的 USB4 規格 USB Type-C E-Marker 傳輸線控制 IC–EJ903，該產品已正式通過 USB 開發者論壇 USB-IF 認證，未來將在高頻寬應用領域及多協定傳輸，扮演重要角色。

貿聯集團高速線產品市場開發副總經理 Mike Lin 表示，透過一條 USB Type-C 傳輸線，就可傳輸高達 40Gbps 的 USB4 資料速率，及傳輸高達 100W 功率的 USB PD 電力。」

鈺創科技董事長兼執行長盧超群表示，為奪得先機，鈺群已領先全球取得 USB4TM 及 Thunderbolt 雙認證， 採用 EJ903 E-Maker 客戶均已成功通過 Intel 認證，而取得 Thunderbolt 電纜上的閃電標誌，其中不乏世界級傳輸線製造商。

盧超群強調，通過 USB-IF 認證的 40Gbps USB4TMCable 解決方案 EJ903，將有助於將 E-Marker IC 整合到 USB4TM 產品中，有助終端消費者選用，加速 USB4TM 普及應用。

