甩疫情陰霾 野村：全球經濟明年Q1開始正常化

新冠肺炎疫情打亂全球經濟秩序，野村投信認為，明 (2021) 年整體經濟環境將呈現溫和復甦，經濟將在第 1 季開始正常化，第 2 季加速成長，並在第 3 季回歸常軌。

野村投信投資長周文森表示，預期寬鬆貨幣政策機將持續延長至 2023 年初，充足的流動性將是提振市場情緒以及維持評價的關鍵；而拜登勝選加上美國的分裂國會，將有利後續經濟政策的發展。

野村投信海外投資部主管呂丹嵐表示，低利環境、流動性充沛、新冠疫情影響消散，以及美國國會分裂等利多因素支撐下， 明年全球股市持續多頭格局。企業獲利成長性以及股票評價的衡量將成年度投資的主軸，預估後續產業輪動可能加劇。

從情境分析來看，呂丹嵐認為，目前機率最大的情況是，在新冠疫苗正式推出前，全球的新冠疫情死亡率持續受到控制，經濟緩慢復甦，因此利率將以極度緩慢的速度走高，股市逐步墊高上漲，股市結構將為景氣循環股與價值股同步走高，成長股小漲，高評價成長股則緩跌。

在投資策略部分，野村投信表示，明年股票市場投資策略建議以基本面穩健的美國及中國為主，其次則是歐洲、日本以及新興國家，而原物料或景氣復甦股連動度高，可擇優布局。

在產業方面，持續看好成長性佳的科技及消費類股，由於企業因應疫情將主營運系統移至雲端，數位化題材建議核心持有。

至於債券市場部分，野村投信固定收益部主管謝芝朕表示，隨著市場風險偏好回升，黃金 ETF 資金外流並轉進風險性資產，有利信用債券表現，低利環境將持續支撐債市，資金追求收益的需求不滅。

投資標的部分，結合美國聯準會持續的寬鬆政策及疫苗研發的正面訊息，有利於債券市場特別是高收益債，看好基本面強勁的美國高收益債、擁有價格便宜優勢的亞洲高收益債。