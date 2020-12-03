WMO：今年平均氣溫恐擠進高溫前三名 呼籲減少化石燃料

鉅亨網編譯陳達誠 2020年12月3號12點23分

聯合國世界氣象組織 (WMO) 於 2 日 (週三) 表示，他們預測 2020 年的全球平均氣溫，很可能在觀測史上排進前三名內。呼籲各國要有危機感，並加速刪減化石燃料等。

根據 WMO 說法，過去在 2016 年的時候，全球平均氣溫創下觀測史上最高紀錄；接著在 2019 年又出現觀測史上第二高平均溫度。

在全球各地的溫暖化現象加速，天候異常也導致森林大火與乾旱等現象，不良影響更加嚴重。

今年一到十月的平均氣溫，已較工業革命前 (1850~1900 年) 的平均溫度高出大約 1.2°C；而海面水溫即使在聖嬰現象發生低於以往的情況，卻也出現令人印象深刻的破紀錄高溫。

北極氣溫同樣大幅上升，覆蓋北極的冰層面積變小。包含 2020 年在內的近十年平均氣溫，也創下過去新高。

受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，人與物品的移動受到大幅限制，這可能導致 2020 年的二氧化碳排放大幅減少。然而根據 WMO 說法，截至目前所累積下來的溫室氣體濃度仍持續上升。

國際間為了遏制地球暖化而訂定《巴黎協定》(Paris Agreement)，目標要讓全球平均氣溫與工業革命之前相比，上升幅度不要超過 2°C；如果可能的話，更希望控制在 1.5°C 的目標之內。

聯合國祕書長古特瑞斯 (Antonio Guterres) 呼籲各國要抱持危機感，有必要加速刪減化石燃料等。