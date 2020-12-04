〈貴金屬盤後〉美紓困案有望 美元持續走貶 黃金3連漲 登上近2週高點

週四 (3 日) 交易，黃金期貨價格連續第三天上漲，登上近 2 週最高收盤價。

美元持續疲軟，且華府各方就新冠疫情紓困方案陷入的僵局可望解套，從而提供了黃金支撐力。

美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 和參議院少數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 發表聯合聲明，呼籲兩黨共同努力，在擬議的 9080 億美元計畫的基礎上達成另一輪新冠紓困方案。

最重要的是，美國參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表示，只要民主黨人轉向共和黨立場，就可能對另一輪新冠紓困方案妥協。

儘管如此，大眾對年底前完成紓困方案的進展仍持懷疑態度，但投資者開始押注，某個時點達成協議後，政府將會增加支出，而這有利於黃金，因為黃金被視為對抗通膨的避險工具，在財政刺激方案下，可能會刺激通膨、增加債務和貨幣貶值。

新冠紓困方案談判之際，美國疫情日趨嚴重，週三單日新冠死亡人數創下 3157 人紀錄，且新增確診人數也為史上第二高點，在一週不到的時間內，第二度單日新增確診人數突破 20 萬人。

在此背景下，本週稍早黃金觸及大約五個月低點，因此出現新浮力。

2 月交割的黃金期貨價格上漲 12.10 美元或 0.7%，收每盎司 1842.30 美元，為交易最熱絡契約自 11 月 20 日以來最高收盤價。

週二金價大漲 2.1%，為 3 週來最大單日漲幅。週一黃金則觸及 7 月 1 日以來最低收盤價。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，「國會達成刺激方案的關鍵點可能來自週五的非農就業報告。今年最後一份非農就業報告可能會顯示勞動市場處於惡化形勢，且長期失業狀況已經失控。」

黃金近期的走勢也來自下跌至近 3 年低點的美元，因美元走跌能提高美元計價的黃金對海外買家之吸引力。根據 FactSet，今年迄今黃金價格上漲 20% 以上，而 ICE 美元指數降幅接近 6%。

XM 高級投資分析師 Raffi Boyadjian 表示，在黃金遭到新冠疫苗進展積極的消息打壓下，美元疲弱有助於黃金收復近期大部分失地。

「黃金一天比一天更好，這得益於美元的持續疲軟。」XM 分析師說。

每週失業救濟金請領數據公布後，黃金短暫失去一些動力。數據顯示，11 月下旬每週請領失業救濟金人數自 78.7 萬人下降至 71.2 萬人。

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