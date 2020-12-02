半導體雙雄衝鋒 台股帶量漲103點 收13989點續締新猷

美股周二科技股領漲，台股今 (2) 日盤中在台積電、聯發科等電子權值股帶動下，漲逾百點衝上 13995 點，再寫歷史新高，面板、記憶體族群持續帶量上漲，成多頭指標，終場指數上漲 103.47 點，收在 13989.14 點，成交值 2687.58 億元。

台積電 ADR 周二收盤站上 100 美元新里程碑，帶動台股現貨同步走高，台積電終場大漲近 2%，收在 499 元，再寫歷史新高，市值也逼近 13 兆元；聯發科盤中一度翻黑，但資金簇擁下，漲幅擴大，終場漲逾 2%，站穩 700 元關卡；台達電、大立光同為撐盤要角，終場分別上漲約 2%、1%。

金融、傳產今日普遍熄火，半導體族群吸引資金進駐，矽晶圓廠環球晶收購 Siltronic 題材持續發酵，今日一度再攻漲停寫新天價，中美晶母以子貴，同步漲逾半根停板；IC 設計股瑞昱、矽統、聯詠、原相、力旺、敦泰等漲勢都相當強勁。

記憶體廠美光 (Micron) 看好記憶體市況，調高第 1 季 (至 12 月 3 日) 財測，台股記憶體族群一早就湧現買盤，華邦電受惠利基型 DRAM 漲價利多，強勢亮燈漲停，南亞科、旺宏也有逾 5% 的漲幅，記憶體控制晶片廠群聯漲逾 6%，模組廠威剛、創見漲勢均相當強勁。

友達董事長彭双浪看好面板能見度到明年上半年，面板族群仍受到法人青睞，友達、群創、彩晶三檔皆大漲逾半根停板；LED 族群隆達、榮創同步亮燈漲停，晶電逼近漲停價，億光、鼎元、華興、宏齊等也表現不俗。