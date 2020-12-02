【日盛投顧】盤後分析－指數震盪走高

◆四大主軸

多 空：美股創高 台股 3D 領軍強攻

區 間：13,85-14,100

主 流：DRAM、面板、矽晶圓、LED、IC 設計

◆盤勢分析

1. 因美股四大指數收高、帶動周三亞股平盤之上震盪。台股早盤小高盤開出，在 2330 台積電、3481 群創、2409 友達、2308 台達電等權值股推升下，指數一路震盪走高，終場收在 13,989.14 點，再創歷史新高。

2.OTC 指數同步開高，盤中創歷史新高 180.3 點，最終收漲 1.16%。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四台股跳空高開，指數震盪走高，收長下影線紅 K 棒，目前短天期均線呈現多頭排列。

(2) 量能：成交量 2,701.77 億元，呈現價量齊揚，後維仍價漲量趨勢為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標再度黃金交叉向上。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 2.98 億元；外資 - 2.55 億元、投信 + 1.84 億元、自營商 + 3.69 億元。

◆結構：3D 領軍 挑戰萬四

1. 面板：12 月報價有望續漲，面板雙虎 2409 友達、3481 群創股價連續兩天爆量上揚，股價再創波段新鋼；小面板 6116 彩晶稼動率衝高，股價表現佳。

2.DRAM：美光調高本季獲利預估，股價大漲超過 4%，創 20 年來新高，激勵台灣相關 2408 南亞科站上 80 元大關、2344 華邦電強攻漲停；8299 群聯、3260 威剛、2337 旺宏漲勢凌厲。

3.LED：MinI LED 螢幕開始面市，磊晶片廠 2448 晶電緩步走高；3698 隆達出量走強、設備股 6706 惠特股價高檔震盪。

4. 矽晶圓：矽晶圓片吃緊，6488 環球晶、5483 中美晶、3532 台勝科中場開始量出走強，收盤上漲超過 1%。

5. 操作建議：短線可布局有新品發表的蘋果供應鏈 (5G 與高速傳輸)、聖誕節相關受惠股，另外在原物料方面可留意鋼鐵、塑化、航運。

