盤前財經大事搶先讀2020年12月02日

今日操盤前瞻

法說會：寶島科、柏騰

新股掛牌：明係

中概股拉警報！路透：美眾院週三料將通過中企監督法案

主要限制在美中國企業的「問責法」本週將於眾議院進行表決，路透社週二 (1 日) 引述美國消息人士透露，該法案預料將在週三 (2 日) 通過表決。閱讀全文...

軟體業史上第二大併購案！Salesforce 將以 277 億美元收購 Slack

Salesforce(CRM-US) 週二 (1 日) 宣布將以 277 億美元收購商用通訊軟體 Slack (WORK-US)，並透過現金與換股方式進行收購，成為軟體業史上第二大收購案，也是 Salesforce 創立以來最大規模的收購行動。閱讀全文...

ASML 高層拜訪 三星拚領先台積電 取得新一代 EUV 設備

為了追趕台積電 (2330-TW)，三星電子副會長李在鎔今年 10 月出訪荷蘭，拜會艾司摩爾 (ASML) 以確保極紫外光 (EUV) 微影設備供應穩定，根據外媒報導指出，ASML 執行長也在上週拜訪三星半導體廠，討論 EUV 設備合作的可能性，引起市場議論。延伸閱讀...

郭台銘親率臻鼎等三家泛鴻海成員 與桃園航空城簽 MOU

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘昨 (1) 日出席桃園航空城產業論壇，也帶領臻鼎 - KY(4958-TW)、台灣準時達等泛鴻海集團企業，以及永齡基金會，與桃園航空城簽署 MOU。延伸閱讀...

鴻海研究院量子電腦論壇 12/12 登場 聚焦六議題

鴻海 (2317-TW) 研究院攜手台灣量子電腦與資訊科技協會主辦的「第一屆台灣量子科技共識論壇」，將於 12 月 12 日在三創生活園區登場，將由鴻海董事長劉揚偉親自主持，以「量子共識，凝聚台灣」為主題，規劃六大子論壇。延伸閱讀...

記憶體、面板領頭 台股漲 162 點收 13885 點 再寫收盤新高

台股昨 (1) 日在權值股領頭衝鋒下，台積電、台塑化、大立光收盤漲幅皆逾 2 %，資金進駐低基期、漲價族群，記憶體、面板股全面強漲，群創更一度攻上漲停，指數終場大漲 162.78 點或 1.19%，收最高 13885.67 點，再寫收盤新高，也站回所有均線，成交量則較昨日明顯收斂，約 2600 億元。延伸閱讀...

臻鼎兩岸同步擴軟硬板產能 將再投 217 億元擴充 HDI 產能

台 PCB 廠近兩年沒有大規模開出 HDI(高密度連結板) 製程新產能，全球第一大 PCB 廠臻鼎 - KY(4958-TW) 昨 (1) 日代子公司鵬鼎控股公告，通過淮安新園區高階 HDI 投資計畫，預計總投資額為人民幣 50 億元 (約新台幣 216.98 億元)。延伸閱讀...

台船轉型布局三大方向 明年拚虧轉盈

台船 (2208-TW) 昨 (1) 日召開法說會，董事長鄭文隆表示，台船近年面臨市場新造船價下滑、新冠疫情、台幣升值等因素拖累營運，但展望未來，台船朝三大方面轉型，包含固守商船本業，發展國艦國造、離岸風電業務，目前在手訂單逾 900 億元，預期虧損將逐步收斂，明年可望陸續交船，拚營運虧轉盈。延伸閱讀...



