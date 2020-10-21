微軟力推CRM軟體Dynamics 與Salesforce 一較高下

微軟合作夥伴近日向 RBC Capital Markets 分析師 Alex Zuki 透露，微軟 (MSFT-US) 正要求銷售業務多向企業客戶推薦顧客關係管理 (CRM) 的軟體 Microsoft Dynamics，試圖與 CRM 龍頭 Salesforce 一較高下。

Alex Zuki 在上周四 (15 日) 接受 CNBC 採訪時表示，「這是微軟最新首要任務」，消息人士也透露，任何不含 Microsoft Dynamics、其他商用軟體以及 App 建構程式 PowerApps 的企業續訂方案，需先經過微軟高層批准。

對此，微軟發言人 Frank Shaw 在周二 (20 日) 向 CNBC 表示，微軟在整個企業續訂過程中除了高層都會參與外，微軟會確保客戶在交易完成前都認識 Dynamics 365 和 Power Platform，以有效提高客戶參與。

微軟的新策略將再為微軟的商業雲端生態圈再添一生力軍，Dynamics 365 在今年第二季較去年同期大幅成長 38%，增速領先多數其他微軟產品，截至 2020 會計年度，Dynamics 的總收入超過 30 億美元，其中 6 成以上來自 Dynamics 365。

不過，研調機構 IDC 的數據顯示，Salesforce 在 2019 年掌握了 18.4% 的 CRM 市場，而微軟僅持有 3.7%，儘管微軟現階段幾乎無法撼動市場，但仍為主宰市場約 20 年的 Salesforce 帶來壓力。

Zukin 提到，企業採用微軟的 Azure 與 Teams 系列的商用軟體，幫助微軟更有效的推廣更企業層面的 Dynamics 軟體，不過，若微軟最終想要主宰 CRM 市場，收購 Salesforce 是最直接的策略，然而這也可能使微軟被各國監管機構盯上。

回顧過去，微軟 2015 年時曾考慮收購 Salesforce，但最終以談判破局收場， 2016 年微軟為阻止 Salesforce 試圖收購 LinkedIn，以 270 億美元規模搶先收購 LinkedIn。