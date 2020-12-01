經合組織：全球經濟明年底有望回到疫情前水準

經合組織 (OECD) 週二表示，由於疫苗有助於推動復甦，全球經濟到明年年底，可能會回到疫情前的水準，但經濟成長表現可能不會均衡。

OECD 也警告，由於疫情復燃，可能大幅削弱復甦的腳步，如果各國政府過早撤回支持，或是未能提供有效疫苗，可能促使情況惡化。

在今年臨近尾聲時，COVID-19 已經奪走約 140 萬人的生命，隨著疫苗有望在未來幾週內出現，給了人們謹慎樂觀的理由。

總部位於巴黎的經合組織如今預測，2021 年全球增長為 4.2%，較 9 月份的 5% 下修。今年則預測全球 GDP 下滑 4.2%，幅度也小於預期。

OECD 首席經濟學家 Laurence Boone 表示，能夠迅速回升，應該要歸功於各國政府和央行前所未有的行動，如果沒有大規模的政策支持，對經濟及社會的打擊將是災難性的。

但 Boone 認為，全球經濟復甦的表現不均衡，可能造成世界經濟的持久變化。

OECD 指出，中國很可能是今年唯一一個擺脫緊縮的主要經濟體，全年成長 1.8%，明年提升到 8.0%。美國經濟預計今年萎縮 3.7%，在 2021 年反彈 3.2%，

歐元區今年可能萎縮達 7.5%，但明年僅成長 3.6%，日本的情況預計類似，今年萎縮 5.3%，然後明年成長 2.3%。其餘主要新興國家，OECD 預計只會緩慢復甦。

OECD 同時呼籲，雖然疫苗即將分發，但對全球經濟的幫助前景仍不明朗。而疫情已經造成重大的社會影響，因此各國不應太早放棄支持政策，並應該採取果斷行動，扭轉貧困和收入不平等現象的加劇，並恢復國際合作。