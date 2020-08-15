Big Tech麻煩還沒過！加拿大對亞馬遜發動反壟斷審查

加拿大競爭局 (Competition Bureau) 週五表示，已對美國電子商務巨擘亞馬遜 (AMZN-US) 展開反壟斷調查，評估其市場行為是否損害加拿大消費者與同業競爭。

該反壟斷監管機關表示，目前正在進行調查，「現階段尚無發現不當行為。」加拿大競爭局也鼓勵賣家和企業能與調查員分享資訊，看看加拿大亞馬遜公司是否有濫用其市場主宰地位之虞。

亞馬遜發言人回應，「我們正配合競爭局的審查行動，並將繼續努力支持加拿大中小型企業到我們加拿大商店銷售商品，並幫助他們成長。」

加拿大競爭局表示，將評估亞馬遜的政策是否會影響賣家在其他零售管道販售的意願，例如在競爭對手的網路賣場或者賣家自有的網站，以及商家如果不使用亞馬遜物流或者廣告服務，是否還能在市場上成功經營。

該局也會調查，亞馬遜可能以何種方式影響消費者的購物習慣，使消費者不選擇販售競爭產品的第三方賣家。

該局正在考慮的許多問題，也是美國和歐洲監管機構關注的首要問題。據報導，亞馬遜也正面臨紐約和加州總檢察長的反壟斷調查，以及 FTC 針對零售和雲端運算業務行為的調查。

美國司法部和眾院司法委員會均已對大型科技公司 (Big Tech) 展開反壟斷調查，眾院司法委員會預料，未來幾個月就會發布對亞馬遜和其他科技巨頭進行為期一年的調查結果。

據報導，歐盟的反壟斷監督機構也正計畫針對亞馬遜對第三方賣方的處理方式提出控訴。