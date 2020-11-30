想靠高股息養胖荷包？光看配息還不夠 小心賺股息賠價差

國泰世華銀行表示，報復性消費、資金行情、疫苗捷報等三利多，將持續助漲全球股市，尤其高股息標的深獲青睞，不過國泰世華銀行提醒，投資人在挑選高股息標的時，光看配息還不夠，也需留意股價是否具成長動能，避免賺股息，賠了價差。

國泰世華銀行表示，時序即將進入 12 月，緊接而來將有雙 12 購物節，以及年底消費旺季，各家電商全力搶攻報復性消費商機，讓傳統第四季消費旺季的熱度更甚以往；同時，主要國家央行仍將續行量化寬鬆的貨幣政策 (QE)，維持低利環境或進一步降息以提振經濟，且隨著美國總統大選告一段落，市場回歸基本面關注，疫苗研發也取得重要突破，進一步推升近期股市的表現。

國泰世華銀行表示，面對低利環境，儲蓄誘因下降，資金仍有流往股市，投資人不妨掌握資金行情趨勢，選擇高股息標的進行布局，以獲得「穩定且持久」的收益來源。

挑選高股息標的 留意兩要素以長期穩定報酬為目標

國泰世華銀行表示，一般來說，高股息企業多為產業龍頭，或具有難以取代的技術或者獨家商業模式，長期獲利穩定，除了穩定配息外，股價多也具有易漲難跌的特性；因此，在挑選高股息標的時，除了檢視獲利及配息狀況外，股價表現也是相當重要的觀察指標，以期獲得未來長期穩定報酬。

然而，今年的股市波動更甚以往，不少投資人為「選股」和「入場時機」傷透腦筋，這也讓定期定額投資高股息基金成為熱門選擇。國泰世華專家團隊建議，持有台幣的投資人，可考慮「台灣高股息基金」；持有「美元」部位者，或想進一步分散匯率風險，則可配置以美元計價的「全球高股息基金」，紀律化的投資高股息基金，不僅有助於分散產業風險，也能攤平投資成本，簡單又具防禦性。為了搶此商機，國泰世華銀行年底前推出「幸福長跑」基金方案，持續投資滿 3 年 (含) 以上免手續費。