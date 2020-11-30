〈泰博法說〉新冠抗原快篩試劑 目標年底完成美國臨床、申請認證

泰博 (4736-TW) 今 (30) 日舉行線上法說，旗下新冠抗原快篩試劑除已小量出貨至歐洲地區外，在美國執行的臨床試驗預計 12 月完成收案，並向美國 FDA 申請相關認證。

泰博表示，新冠抗原快篩試劑自本月取得外銷專用查驗登記證後，已小量出貨至歐洲地區，其中，本月出貨量約 10 多萬劑，目標年底前總出貨量約 100 萬劑。

泰博指出，目前訂單多以政府釋出標案，以及政府有補助快篩試劑津貼地區居多，如德國等歐洲地區，此外，泰博也在美國進行新冠抗原快篩試劑的臨床試驗。

泰博坦言，由於合作的臨床中心，當地疫情不嚴峻、病例數較少，導致試驗進展較慢，目前約收案 50 例，力拚 12 月完成臨床試驗，並將向美國 FDA 申請認證。

泰博表示，若順利取得美國 FDA 認證後，下一步將爭取世界衛生組織 (WHO) 標案，以近期 WHO 釋出標案來看，總需求量約 1.2 億劑，單價約 5 美元，而泰博的快篩準確度超過 9 成，產品單價也落在 5 美元上下，有望爭取標案，惟需累計大量的試驗病例數。

其他地區方面，泰博指出，印度目前仍處於送審階段，另外，本月也送件申請日本相關認證，未來不排除搶攻日本市場。