〈泰博展望〉額、耳溫槍拉貨動能延續至本季 營收貢獻估下滑

自新冠肺炎爆發後，泰博 (4736-TW) 額 / 耳溫槍出貨量暴增，副總經理劉吉郎今 (16) 日表示，額 / 耳溫槍出貨動能延續至本季，不過出貨量雖維持約 1 萬支，但價格已逐步下滑，對營收的貢獻度估難再成長。

新冠肺炎爆發時期，泰博每月額 / 耳溫槍出貨量超過 10 萬支，以倍數速度增長，隨著市場已經趨於滿足，出貨回至疫情前、每月約 2-3 萬支，到 6 月出貨量又再下調。

劉吉郎指出，雖然額 / 耳溫槍後續每月出貨可維持上萬支，但單價已開始下調，預期未來產品單價僅剩不到 20 美元，未來 3-5 年額 / 耳溫槍的營收貢獻，也難顯著成長。

毛利率部分，劉吉郎表示，過去額 / 耳溫槍毛利率可達 80%，但隨著單價下滑，毛利率約降到 60%，另外，額 / 耳溫槍過去與霧化器、驗孕試片等產品合計營收比重僅 7-10%，不過今年受惠新冠肺炎疫情，營收比重攀升至 3 成，此外，旗下自有品牌營收比重，也從不到 30% 提升至 37%。

泰博 6 月營收 4.67 億元，月減 26.6%、年增 40.04%；第 2 季營收 17.38 億元，季減 37.6%、年增 73.8%；上半年營收 30.02 億元，年增 51.14%。