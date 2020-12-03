品牌建商齊指名 台中潛力重劃區出列

台中首條捷運正在熱鬧試營運中，沿線房市關注度與買氣依舊火熱，尤其是捷運綠線起站北屯機捷特區，除捷運開通利多外，又有好市多北台中店進駐加持，房價突破 30 萬元大關，精打細算的購屋族都在問，同享建設利多但房價依然親民的區域在哪？答案即將呼之欲出！

好市多北台中店即將開幕。(圖: 業者提供)

緊鄰北屯機捷特區的潭子區，被房產界稱為「北北屯」，既能同時享受台中捷運綠線開通、好市多開幕的雙利多，交通優勢、產業發展、休閒綠意更勝北屯機捷特區，尤其是潭子核心區段，有嶄新的弘富重劃區，採低密度開發加上明星學區，優質環境吸引中部品牌建商爭相進駐、買地推案，區域價值、發展潛力均不容小覷，房價仍守住 2 字頭，購屋 CP 值超高。

弘富重劃區內有明星學區 - 弘文中學。(圖: 業者提供)

「北北屯」潭子區近來建設利多不斷，有潭子聚興產業園區興建中，預計帶動上千名就業人口，交通方面，國道四號豐潭段、74 號快速道路潭子匝道施作中，此外，台中鐵路高架化後，從豐原站到大慶站全長 21.7 公里規劃成綠空廊道，更為潭子區帶來舒適悠閒的生活環境，開發商透露，「潭子區就是一塊未經琢磨的寶石，看得懂價值，就能享受未來增值前景」，也因此，包括嘉磐、久樘、鄉林、順天、寶璽、恆山等中部品牌建商有志一同，在此購地插旗推案。

74 號快速道路潭子匝道。(圖: 業者提供)

以嘉磐建築團隊北北屯新案為例，基地位於正弘富重劃區內、弘文中學旁，預計規劃最宜居的 3 至 4 房產品，消息一公開引起市場轟動，弘富重劃區為潭子第一個重劃區，過往推案不只深受在地人關注，也磁吸北屯、豐原、大雅等區域換屋族跨區購屋，鄰近栗林車站、潭子車站享受捷運紅線快捷交通網，周遭又有潭子商圈、勝利商圈、頭家厝商圈、潭子國民運動中心等，加上與明星學區弘文中學、4800 坪公園綠意為鄰，小家庭、退休族群都合適的舒適生活圈，推升弘富重劃區知名度。

嘉磐建築團隊品牌力強勁，近年來在台北、台中都有指標推案，購地推案不離區域精華區段，只蓋地標型作品，台中代表作品有台灣大道上「東方嘉磐」，及南區熱銷案「嘉磐璞樹」，細膩的建築風格與貼心規劃設計、創新的公設發想，為自住客量身打造幸福好宅，讓嘉磐建築團隊多年來圈粉無數，此次首進北北屯推案，預計明年 3 月正式公開，不只區域換屋族關注、品牌粉絲也期待不已。

