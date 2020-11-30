〈台股盤前〉中小型股輪動並具有助攻力道 有利大盤緩步上攻

台股大盤指數上周五收盤上漲 21.43 點或 0.15%，收在 13867.09 點，在美股上攻、新冠肺炎疫苗有具體研發成果及多頭資金的持續挹注之下，台股仍將有上續上攻契機，證券分析師認為，目前台股格局仍然偏多，類股高速輪動的走勢不變，中小型股也成為焦點，大盤將沿著 10 日線上攻。

上最新美股收盤指數而言，新冠肺炎疫苗利多、歐美「黑色星期五」重量級折扣季開跑，美元、黃金、比特幣接遭拋售，美債殖利率下滑，投資者持續「極端貪婪」狀態，科技股強漲，收回工業和能源等類股股失地，標普、那指二大指數再刷歷史新高。

上周六美股四大指數收盤表現：道瓊指數上漲 37.90 點，或 0.13%，收 29910.37 點。標普 500 指數上漲 10.23 點，或 0.28%，收 3639.88 點。那斯達克指數上漲 111.44 點，或 0.92%，收 12205.85 點。費城半導體指數上漲 31.32 點，或 1.20%，收 2631.56 點。

在台股的表現上，上周五資金進駐低價營建股，包括日勝生、華建、鄉林、力麒等低價個股強勢上漲，證券分析師黃漢成今天早晨指出，目前台股格局仍然偏多，類股高速輪動走勢不變，預估台股集中市場加權股價指數將沿著 10 日線上攻。

同時，目前電子零組件族群中，市場傳出調漲產品價格的包括玻纖布、銅箔基板、頻率元件、CIS 及整流二極體元件等，黃漢成指出，這些漲價的題材相當明確具有激勵性，在權值股的進入整理格局走勢中，也是值得留意的標的。