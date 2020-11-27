內外資同步大買記憶體族群 外資調節台積電、聯電等多檔權值股

台股今 (27) 日盤中由黑翻紅，終場小漲 21.43 點，收在 13867.09 點，5 日線失而復得，成交量 2384.25 億元，三大法人土洋對作，小賣台股 15.12 億元，其中，外資大買記憶體族群的旺宏、華邦電，投信也跟進加碼；調節台積電、聯電等多檔大型權值股。

三大法人合計賣超 15.12 億元，外資賣超 32.18 億元；投信小買 5.93 億元、自營商同步買超 11.12 億元。期貨方面，外資淨多單增加 1817 口至 16813 口。

外資今日大買記憶體族群，買超華邦電 2.8 萬張、旺宏近 2 萬張；元大滬深 300 正 2、長榮也有逾 1 萬張，其他則包括友達、永豐金、中鴻、群創、中石化等。

外資賣超標的鎖定元大台灣 50 反 1，賣超 3.2 萬張居冠，多檔大型權值股遭調節，包括聯電 2.4 萬張、長榮航近 2 萬張，仁寶、嘉聯益也有逾 6000 張，台積電則遭減碼 5914 張。

投信買超同樣鎖定旺宏與華邦電，分別買超 8661、1500 張，電子股還有聯電、嘉聯益、欣興等；其他傳產股包括榮成、大成鋼、中鋼、東和鋼鐵、台泥等。

投信賣超標的包括長榮、寶成、大聯大、富邦金、友達、力成、鴻碩、奇鋐等。

自營商買超標的包括長榮、華航、華邦電、友訊、榮成；賣超標的則有台塑、開發金、晶豪科、南亞、大成鋼。