兩董總為股價抱屈、聯電市值超車大立光、理專A錢 本周大事回顧

鴻海董事長劉揚偉、富邦金總經理韓蔚廷皆在本周表示，公司不論在股價淨值比 (PB)、本益比 (PE) 皆被低估，為股價抱屈，聯電本周則獲買盤青睞，市值超車大立光，擠進台股權值前十大，金管會本周宣布兩起理專 A 錢事件，合計涉案金額高達 1.5 億元；以下是本周大事回顧：

鴻海、富邦金為股價抱屈 PB、PE 被低估

鴻海董事長劉揚偉、富邦金總經理韓蔚廷皆在本周表示，公司不論在股價淨值比 (PB)、本益比 (PE) 皆被低估，為股價抱屈，劉揚偉更坦言，鴻海股價淨值比小於 1，本益比也低於同業，從集團狀況、未來發展來看，這樣的 PB 與 PE，為股東抱屈。

聯電市值靠攏 5000 億元大關 超車大立光擠進權值前十大

晶圓代工廠聯電 ADR 周一狂飆逾 2 成，帶動本週股價強漲，最高達 39.8 元，再度改寫 2002 年以來新高，連帶推升市值靠攏 5000 億元，正式超車股王大立光，擠進台股權值前十大。

本周連爆兩起理專 A 錢事件 涉案金額高達 1.5 億元

金管會本周宣布，玉山銀、台中銀爆發理專 A 錢事件，合計涉案金額高達 1.5 億元，其中，玉山銀理專涉案金額達 1.4 億元，涉案期間長達七年，受害客戶高達 41 人，更是玉山銀一年內爆發的第二起理專監守自盜案件。

金管會此次對玉山銀處以 2000 萬元罰鍰，不僅罰鍰金額創銀行業新高，更連帶開罰財富管理事業處副總張綸宇、個金執行長陳炳良停職三個月，是理專弊案以來，首度有高階主管遭連坐開罰，樹立金管會掃除銀行不正當作為的標準。

台積電南科三奈米廠上樑 劉德音：象徵三大重要意義

晶圓代工龍頭台積電本周在南科晶圓十八廠，舉行 3 奈米廠新建工程上樑典禮，董事長劉德音致詞時表示，3 奈米進入量產時，當年產能將超過每年 60 萬片 12 吋晶圓，同時分享前年十八廠動土時，創辦人張忠謀提及新廠象徵的三個重要意義，分別為台積電將持續成長、技術繼續向前發展以及對台灣的承諾。

10 月對策信號分數再增 1 分 景氣燈號連三亮綠燈

國發會本周公布 10 月景氣對策信號綜合判斷分數為 28 分，較 9 月增加 1 分，燈號續亮綠燈，景氣領先、同時指標持續上升，反映國內經濟維持穩定成長。

葉倫證實為拜登內閣財長 布蘭納德明年或取代鮑爾

多家外媒本周引述拜登內部消息人士透露，聯準會主席葉倫 (Janet Yellen) 已擊敗了聯準會理事布蘭納德 (Lael Brainard) 出任拜登新內閣的財政部長；經濟學家和分析師皆樂見其成，認為葉倫是非常恰當的人選，有助財政部與聯準會攜手振興經濟，修補經濟傷痕。

「末日博士」羅比尼 (Nouriel Roubini) 也在推特上大讚葉倫是絕佳財長人選，在他擔任白宮經濟顧問委員會 (CEA) 國際事務資深經濟學家期間，葉倫是他遇過「最聰明的上司」。

特斯拉市值巨獸狂衝 躍身全美前六大企業

儘管近期特斯拉品管利空消息不斷，但投資人持續買單公司下月將納入標普 500，成為過去十年來，標普納入的最龐大企業，年初至今特斯拉已上漲 600%，市值約 5552.42 億美元，贏過股神巴菲特的波克夏 (市值約 5430 億美元)，一躍成為全美第六大公司。