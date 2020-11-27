金融時報：臉書最快明年1月推出加密貨幣Libra 惟規模有限

英媒《金融時報》報導，臉書 (FB-US) 旗下加密貨幣「Libra」計劃最快明年 1 月啟動，惟考慮到監管擔憂，實際發行規模將較原先版本更加有限。

《金融時報》引述其中一位知情人士稱，由臉書主導的 Libra 協會 (Libra Association) 將負責 Libra 的發行和管理作業，不過因面臨監管和政治上的反彈，本次計劃將較先前提出的版本更加精簡，僅發行由美元支持的數位貨幣，其他貨幣的數位版本及合成貨幣將於後續推出。

消息人士稱，Libra 具體推出時間仍取決於瑞士監管當局何時批准其支付功能，預計最快明年 1 月推出。

針對上述報導，Libra 協會並未回覆評論請求。

「Libra」加密貨幣項目由臉書在 2019 年 6 月時提出，最初方案為推出與一籃子貨幣掛勾的合成貨幣，此舉卻一再受到各地監管機構的質疑。

各國監管機構認為，Libra 在隱私、消費者保護以及金融穩定性方面仍備受爭議，甚至可能淪為洗錢的工具，這讓幾個 Libra 協會創始成員如 PayPal、萬事達卡、Vodafone 及 eBay 選擇相繼退出。

為了緩解監管單位的憂慮，Libra 協會 4 月宣布調整後的新方案，計畫推出幾個貨幣的數位版本，以及所有貨幣的數位合成版。

儘管調整方案或將稍微緩解監管機構疑慮，仍有批評人士抱怨，由單一貨幣支持的數位貨幣可能讓用戶在轉換其他貨幣時支付額外成本，與 Libra 項目最初表達「實現更廣泛的金融普及性」願境相悖。