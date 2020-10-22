PayPal擬開放加密貨幣交易 板卡廠受惠

美國 PayPal(PYPL-US) 宣布允許用戶使用加密貨幣買賣交易，激勵加密貨幣重啟漲勢，價格走高，其中，比特幣一度衝上 13000 美元大關，寫今年高點，帶動二線板卡族群今 (22) 日走強，其中，映泰 (2399-TW) 一度亮燈漲停，撼訊 (6150-TW)、青雲 (5386-TW) 等，也相對大盤強勢。

根據最新報價，比特幣站回 12700 美元大關，近一日最高來到 13217 美元。

比特幣去年因礦災影響，價格一度跌破萬元，板卡廠庫存水位也偏高，但今年隨著中國加快區塊鏈發展、比特幣第三次獎勵減半，讓比特幣重啟漲勢，近期又在 PayPal 宣布將在明年開放用戶使用加密貨幣交易刺激下，重啟漲勢。

台廠中除撼訊、映泰、青雲外，板卡相關族群還包含精英 (2331-TW)、華擎 (3515-TW)、麗臺 (2465-TW)、承啟 (2425-TW)、微星 (2377-TW)、技嘉 (2376-TW) 等都可望受惠比特幣商機。

不過，板卡廠普遍對挖礦商機、庫存保守看待，尤其是礦災後，皆認為比特幣是短期機會財，營運將著重強化既有商機、風險分散，展望今年，產商也普遍看好隨著在超微 (AMD-US)、輝達 (NVDA-US) 等新品推出下，可望帶動買氣，第 4 季營運可望續旺。

PayPal 表示，用戶可以透過數位錢包購買、出售或持有比特幣、以太幣、比特幣現金與萊特幣等加密貨幣，目前已有 2600 萬線上商店能支援加密貨幣支付，而加密貨幣支付功能最快在 2021 年亮相，起初將由 PayPal 子公司 Venmo 行動支付服務提供服務，但加密或幣僅限於 PayPal 上持有或購買。