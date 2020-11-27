〈金融博覽會〉邱淑貞：金博會媲美星港 盼金融業成為台灣經濟成長動力

2020 台北金融博覽會今 (27) 日於世貿一館登場，副主委邱淑貞致詞提到，今天的金融博覽會已與香港、新加坡所辦的不遑多讓，可讓讓民眾體驗金融發展與生活幸福度的感受，金管會期盼金融業將資源多多用在實質的經濟發展上，成為台灣經濟成長的動力。

邱淑貞表示，今天的國內各大金控業者齊聚一堂，展出創新的金融服務，提供客戶搶先體驗。邱淑貞表示，金融博覽會不只是金融博覽會，她發覺，許多與金融機構合作的技術夥伴皆有到場，顯示相關單位與支援單位，已共同成立夥伴關係，她也在展場外，看見許多年輕人在排隊，展現對展覽的濃厚興趣。

邱淑貞進一步指出，金融機構的經營與民眾息息相關，去年有 1.6 億存款帳戶，平均每個人約 4-5 個帳戶，信用卡持卡人已達 1085 萬人，持卡總張數 4778 萬，等於每人平均持卡 4 張，房貸戶有 202 萬戶，證券戶去年有 1020 萬戶，今年 9 月已達 1900 萬戶；而保險部分，台灣保險滲透率已連 12 年達到全球第一，每人每年平均支出的保費為 15.4 萬元，顯見銀行、證券及保險已與全民生活息息相關。

邱淑貞表示，在這樣的金融發展之下，看到今天所有的展場攤位將抽象商品與服務具體化，讓民眾體驗金融發展與生活幸福度的感受，雖然只是第一屆金融博覽會，但已與香港、新加坡所辦的不遑多讓。

邱淑貞強調，金管會是維持金融穩定的監管單位，發執照給所有的金融機構，是希望金融機構能夠提供民眾所需的金融商品與服務，更希望金融機構將它的資源用在實質的經濟發展上，成為台灣經濟成長的動力。

邱淑貞進一步表示，金管會除了監管以外，還包括了整個金融產業興利發展的政策，最近金管會推動數位化金融，希望提供更便利效率化的金融服務給大眾；也催生了理財升級的服務，讓各種不同民眾都能理財，例如，高資產的民眾不一定要去香港或新加坡投資，在台灣一樣可以進行財富管理。另外在行動支付的推廣，讓民眾更便利支付。金管會也一直致力於高齡金融，讓食衣住行育樂可以在信託商品上有完整呈現。綠色金融也是推動重點。

邱淑貞表示，金管會也很重視經營文化，希望所有參展的商品讓民眾確實感受到商品溫度與金融機構信賴度；且金融機構是重視 ESG 的產業，因應環境的變遷，公司治理未來更要不斷精進，才能不負客戶所託、符合社會期待，為永續經營繼續努力。