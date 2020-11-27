〈金融博覽會〉各金控大秀金融創新 三大亮點報你知

2020 台北金融博覽會今 (27) 日於世貿一館登場，各家金控大秀金融創新，包含無卡化旅遊消費、主題 ATM、掃臉繳費、訂閱式零錢理財、AI 智能算命等，整體來說，除了最貼近民眾的主題式或新一代 ATM，今年展場中還有三大亮點，分別為智能理財、創新智能結帳、永續金融。

疫情干擾造成全球市場劇烈震盪，理財更顯重要，富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行推出「富樂退」專案，此專案主要是提供客製化退休理財的資產配置建議，北富銀副總吳世勛表示，該行在去年針對教師族群推出富樂退 1.0 版，回響熱烈，在全台對千位教師進行講座推廣後，就有超過四成老師開始使用富樂退進行退休理財的規劃，因此今年 8 月推出新一代富樂退，不分族群，透過淺顯易懂的互動遊戲與財務缺口試算，就可以客製化專屬的智能退休理財規劃。

永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行「大戶 DAWHO」雖為數位帳戶，但也有智能理財應用場景，「DAWHO 亨利」採用互動式螢幕情境式問答，模擬民眾面臨買房成家、青年創業或小額投資等時可能遇到的需求，透過「大戶 DAWHO」即可提供一站式金融服務。

此外，永豐金還有「豐存股」，主打台美雙市場存股平台，及「AI 幫你顧」線上投資顧問服務兩大 FinTech 特色產品，並首次對外公開展示「Python API 金融生態圈」串接成果。

日盛金 (5820-TW) 旗下日盛銀行展區最大亮點「理財型房貸 智能估價」，透過這套系統，未來民眾在申辦理財型房貸時，可立即得知銀行端的估價金額，相較傳統人工估價作業需要 1~2 個工作天，會來的便利、有效率。

新光金 (2888-TW) 旗下新光人壽、新光銀行共同以「活力新光，樂齡未來」為主題參展，展示出一系列數位金融服務，新光人壽推出的 LINE 官方帳號為壽險業界首家運用各式 API 串接客戶與公司系統，提供個人化保險通知及各類服務。而新光銀行依據客戶屬性及需求，今年特別推出「OU 數位存款帳戶」及「OU 數位證券帳戶」2 種不同的商品。

創新智能結帳部分，則有玉山金 (2884-TW) 旗下玉山銀行攜手合作夥伴家樂福，融入多元支付、即時用卡、APP Clips 等技術服務，讓現場民眾可以自助結帳，目前全台家樂福都已經可以自助結帳，此自助結帳機已經超過 500 台；此外在此展區還可體驗 e 指辦卡快速申辦家樂福會員等。

台新金 (2887-TW) 旗下台新銀行與特力集團雙強聯手，透過 VR 技術打造了未來傢俱商城，將虛擬的消費場景，真實帶進消費者生活之中，讓消費者即使宅在家中，也能選購家具，且台新銀行還推出全臺首家 VR 結帳模擬流程，讓體驗者從挑選傢俱到結帳，都能在虛擬商城中直接完成，同時還能依照自己的購物需求，選擇專屬的優惠推薦以及分期、貸款服務。

永續金融部分，開發金 (2883-TW) 致力 ESG、推動普惠金融及數位金融科技創新的成果，今天以永續主題設立「開發金控 - 永續金融館」，並首次公開積極推動的「氣候韌性金融產學大聯盟」氣候風險評估模型。新任總經理龐德明表示，開發金控將深化集團各子公司之間合作，發揮團隊綜效，並且加速數位化腳步，以成為員工最嚮往企業、業界 ESG 領頭羊為目標。

開發金表示，「氣候韌性金融產學大聯盟」是呼應金管會發布的「綠色金融行動方案 2.0」，利用台灣大學在國內最具科學基礎及公信力的氣候變遷風險管理資料庫平台，透過中華電信將平台雲端化的先進數位技術，開發金控和安永會計師事務所將以金融及產業的實務經驗，透過平台分享給金融同業甚至其他產業，產業界無須重複投入資源，即能更精準地與現行風險管理架構有效對接，強化金融業面對氣候變遷的韌性，並協助加速低碳轉型。