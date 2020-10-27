〈遠傳新服務〉非語音加值服務持續增長 估明年ARPU將走揚

台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨日前表示，ARPU 值 (用戶每月貢獻金額) 自 9 月開始正成長，對此，遠傳 (4904-TW) 總經理井琪回應，由於非電信、非語音的加值服務營收穩定成長，ARPU 值已從 7 月開始轉正，後續加上 iPhone 12 上市助陣，預期明年 ARPU 值將持續成長。

據 NCC 資料顯示，電信業者的 ARPU 值在近一年半來持續下滑，去年第 1 季約 465.8 元，今年第 2 季跌至 437.8 元，跌幅約 6%，林之晨日前對外表示，受惠 5G 帶動高資費申辦量成長，台灣大 9 月 ARPU 值已呈現月增，也是自去年 4 月上任以來，ARPU 值首度正成長。

對此，井琪則指出，遠傳 ARPU 值位居電信界之冠，隨著 5G 開台，自今年 7 月開始，每月 ARPU 值已開始走揚，預期加上 iPhone 12 上市效應，有望進一步帶動 ARPU 值成長。

個人用戶執行副總尹德洋表示，由於每月帳單中，手機下載付費內容、手機保險等非語音相關加值營收，占整體帳單約 2 成、近百萬用戶，且業績每年固定以 10% 穩定成長，推升整體 ARPU 值較同業高。

另外，遠傳在全年超過 10 個縣市提供停車費電信帳單代收服務，且綁訂的用戶高達逾 10 萬戶，隨著消費者對帳單代收服務依賴度提升，有綁訂用戶有望持續成長。

至於新經濟營收方面，井琪表示，從今年 9 月自結來看，由於受到疫情影響，手機需求量下滑，加上蘋果 iPhone 延遲 1 個月上市，導致營收下滑，不過稅後純益與 EBITDA 卻逆勢成長，且新經濟同步穩定增長。