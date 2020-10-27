〈遠傳新服務〉攜手50個品牌創跨產業平台 首年新用戶目標破萬

遠傳 (4904-TW) 今 (27) 日宣布推出創新商業模式遠傳搶付，攜手全台 50 個品牌入駐，跨足 OMO(Online-Merge-Offline)虛實融合領域，消費者申辦門號不限於購機，可選擇其他品牌產品，目標新服務推出首年吸引上萬新用戶使用。

總經理井琪表示，遠傳近年推動企業轉型，遠傳搶付視為電信本業再出發，遠傳提供平台，首波與全台共 50 個品牌合作，領域涵蓋公益、交通、居家生活、食品餐飲、教育文創、運動休閒、銀行保險、購物消費、醫美彩妝等 6 大類，該新服務共有三大面向，包括打造全新商業模式、多元電信門號方案以及跨業夥伴開放式合作。

井琪說，過去消費者需到遠傳門市申辦門號、購機，隨著新服務上線，消費者到合作夥伴通路申辦資費，即可享有相關產品優惠，因此主要吸引新用戶的顧客，不過近期 iPhone 12 新機上市掀起換機潮，較難吸引老客戶使用，長期來看，仍有助於整體用戶數成長。

個人用戶執行副總尹德洋表示，旗下約有 65-75% 用戶使用綁約購機專案，加上今年初，手機選擇少，許多顧客則轉向綁約家電產品，隨著消費者綁約需求多元，目標推出後首年可吸引上萬用戶。

井琪指出，除消費者可依據需求，選擇不同品牌綁月租費外，合作夥伴產品在遠傳搶付上架無管理費、無手續費、無抽成費，目前共有 50 家客戶，預計年底前將增加至 80 家客戶，商品及服務數量也將翻倍成長。