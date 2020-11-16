10月人民幣存款餘額略增 個人戶活定存續減、利率略見上揚

台灣央行今 (16) 日公布 10 月銀行辦理人民幣業務概況，全體國銀人民幣存款餘額 (含 NCD) 為人民幣 2353.67 億元 (以下金額均為人民幣)，較上月轉為增加 2.45 億元、增幅 0.1%，不過，仍是近 7 年來相對低檔，央行說明，個人戶定存和活存均減少，不過，近來人民幣利率出現略上揚現象，後續變化待觀察。

據央行統計，10 月指定銀行 (DBU) 人民幣存款餘額月減 2.09 億元至 2063.44 億元，月減 0.1%，國際金融業務分行 (OBU) 則轉為增加 4.54 億元至 290.23 億元，月增 1.59%。

央行說明，10 月 DBU 較上月減少，主要是因法人和個人的定存均減少，而活存則見到個人戶減少，原因為部分資金轉往別的幣別或其他投資商品。

央行進一步指出，整體觀察到的現象是，個人戶定存到期不續約轉到別的投資商品或用途，法人戶則是轉到人民幣計價基金。

匯款方面，10 月 DBU 匯款總額月減 118.74 億元至 708.52 億元，主要是因國外投資匯款減少，而 OBU 月減 38.06 億元至 433.66 億元，年減 8.07%。

人民幣利率方面，央行公布今日最新人民幣各天期最高牌告利率分別是，1 個月期為永豐銀的 3.05%、3 個月為陽信銀 1.7%，6 個月為台中商銀 2.2%、9 個月為日盛銀 1.8%，而 1 年期是台中商銀的 2.3%，其中，6 個月和 9 個月天期的利率略有上揚。

央行也提供中銀台北公布最新牌告利率，1 個月為 2.4%、3 個月期 2.63%、6 個月期 2.66%、9 個月期 2.68%、1 年到期 2.7%，與 9 月相比全面調升，平均上調 0.16-0.33 個百分點不等。

另外，台灣人民幣存款餘額在主要離岸市場仍穩居第二，僅次香港 6679 億元 (9 月底)，高於新加坡 1020 億元 (第二季底) 和南韓 111 億元 (9 月底)。

央行強調，最近看起來人民幣利率有略上揚現象，不過，後續每個人看法還是不一樣，各方衡量。